В РФ сохранили предельные цены на минеральные удобрения до конца ноября 2026 года

Olga Keskin
12 Май 2026•Обновить: 12 Май 2026
Предельные цены на минеральные удобрения для внутреннего рынка России сохранены до 30 ноября 2026 года. Об этом говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
«Предельные цены минеральных удобрений были добровольно зафиксированы производителями в 2021 году и формировались в соответствии с рекомендациями ФАС России. Цены были проиндексированы в 2022 году, в 2023–2025 годах индексация не проводилась», — следует из публикации.
В ведомстве отметили, что «это позволит по доступной стоимости обеспечить аграриев сырьем для ведения сельскохозяйственных работ».
Правительство России 31 марта продлило временный запрет на вывоз технической серы, которая является критически важным сырьем для производства минеральных удобрений.
Фактическое закрытие Ормузского пролива также повлияло на мировые рынки удобрений, а рост цен усилил обеспокоенность по поводу увеличения затрат фермеров и продовольственной безопасности.
Россия, являющаяся крупнейшим в мире экспортером удобрений, занимает около 20% мирового рынка.