В РФ сообщили о продаже в 2025 году около 6,5 млн комплексных туров за рубеж

Количество организованных комплексных туров за рубеж в 2025 году выросло на 46,4% и составило почти 6,5 млн, - «Турпомощь»

Количество организованных комплексных туров за рубеж в 2025 году выросло на 46,4% - до 6,5 млн. Об этом сообщил журналистам директор Ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.

«Количество организованных комплексных туров за рубеж в 2025 году выросло на 46,4% и составило почти 6,5 млн. Общая цена реализованного комплексного турпродукта за 2025 год составила (...) 596,206 млрд рублей», - сказал Осауленко, слова которого цитирует Интерфакс.

По его словам, средняя стоимость тура за рубеж в 2025 году составила 92,7 тысячи рублей.

Кроме того, Осауленко отметил рост и количество туроператоров по выездному туризму. Сейчас в ассоциации «Турпомощь» состоит 435 туроператоров, - сказал он.

В России наряду с Турцией, традиционно занимающей лидирующие позиции по продажам туров на российском рынке, высоким спросом пользуются ОАЭ и страны Юго-Восточной Азии.