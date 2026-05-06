В РФ сообщили о продаже в 2025 году около 6,5 млн комплексных туров за рубеж

Olga Keskin
06 Май 2026•Обновить: 06 Май 2026
Количество организованных комплексных туров за рубеж в 2025 году выросло на 46,4% - до 6,5 млн. Об этом сообщил журналистам директор Ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.
«Количество организованных комплексных туров за рубеж в 2025 году выросло на 46,4% и составило почти 6,5 млн. Общая цена реализованного комплексного турпродукта за 2025 год составила (...) 596,206 млрд рублей», - сказал Осауленко, слова которого цитирует Интерфакс.
По его словам, средняя стоимость тура за рубеж в 2025 году составила 92,7 тысячи рублей.
Кроме того, Осауленко отметил рост и количество туроператоров по выездному туризму. Сейчас в ассоциации «Турпомощь» состоит 435 туроператоров, - сказал он.
В России наряду с Турцией, традиционно занимающей лидирующие позиции по продажам туров на российском рынке, высоким спросом пользуются ОАЭ и страны Юго-Восточной Азии.