«В настоящее время совместно с профильными ведомствами и бизнесом прорабатываются альтернативные маршруты грузопотоков», - Минсельхоз России

В РФ заявили о мерах по обеспечению грузовой логистики на фоне атак в Азовском море «В настоящее время совместно с профильными ведомствами и бизнесом прорабатываются альтернативные маршруты грузопотоков», - Минсельхоз России

В Министерстве транспорта России сообщили о шагах, предпринимаемых для обеспечения грузовой логистики в связи с участившимися украинскими атаками на гражданский флот в акватории Азовского моря.

«Минтранс России предпринимает все необходимые действия для обеспечения грузовой логистики в связи с участившимися атаками противника на гражданский флот в акватории Азовского моря. Судовладельцами отрабатываются меры по защите флота. Капитанами портов ведется работа по совершенствованию трафика движения и сокращению времени обработки судов», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что «в случае необходимости и с учетом оперативной обстановки во взаимодействии с профильными ведомствами и отраслевыми ассоциациями массовые грузы будут переориентированы на другие виды транспорта».

Минсельхоз России, в свою очередь, заявил, что «ситуация в акватории Азовского моря не повлияет на обеспеченность внутреннего рынка продовольствием и экспортные возможности» страны.

В ведомстве отметили, что, учитывая значительные мощности по перевалке сельскохозяйственных грузов в разных регионах России, логистика поставок при необходимости будет переориентирована.

«В настоящее время совместно с профильными ведомствами и бизнесом прорабатываются альтернативные маршруты грузопотоков», - следует из публикации Минсельхоза.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник ранее сообщил ТАСС, что 12 моряков на минувшей неделе получили увечья от ударов по танкерам и гражданскому флоту в акватории Азовского моря, двое из которых погибли.

«Украинские формирования развернули беспрецедентную по масштабам кампанию с использованием БПЛА против танкеров и гражданского флота в акватории Азовского моря. Интенсивным налетам подверглись десятки судов, осуществлявших транспортировку горюче-смазочных материалов. Целью данной террористической операции стало блокирование морских путей доставки нефтепродуктов и топливная блокада южных регионов», - сказал он.

Сообщается, что Азово-Черноморский бассейн остается одним из крупнейших по объему в России. За первое полугодие 2026 года на его долю пришлось около 29% общероссийского грузооборота портов России.