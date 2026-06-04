«Я имею в виду Китайскую Народную Республику, Индию, страны Ближнего Востока, в частности, Саудовскую Аравию», - первый вице-премьер РФ Денис Мантуров

В РФ заявили о готовности к сотрудничеству с иностранными партнерами по редкоземам «Я имею в виду Китайскую Народную Республику, Индию, страны Ближнего Востока, в частности, Саудовскую Аравию», - первый вице-премьер РФ Денис Мантуров

Россия открыта к диалогу и готова к сотрудничеству в сфере редкоземельных металлов с зарубежными партнерами. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, выступая на сессии «Редкие, стратегические: суверенитет и международное сотрудничество в области РЗМ и критических минералов» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Мы сами активно занимаемся инвестициями, государственной поддержкой, но мы открыты к диалогу, мы приглашаем наших зарубежных партнеров. Я имею в виду Китайскую Народную Республику, Индию, страны Ближнего Востока, в частности, Саудовскую Аравию», - сказал Мантуров, слова которого приводят российские СМИ.

Первый вице-премьер РФ подчеркнул, что Россия открыта к различным союзам, как инвестиционным, так и кооперационным.

Ранее первый вице-премьер заявлял, что страны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока могли бы принять участие в проекте по созданию кластера глубокой переработки критически значимых металлов в Ангаро-Енисейском макрорегионе в Сибири.