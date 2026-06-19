«У нас есть крупные нефтеперерабатывающие комплексы и за рубежом, в частности, в Индии. И мы продолжаем оставаться акционерами в ряде заводов в Европе», - глава «Роснефти» Игорь Сечин

В «Роснефти» заявили о сохранении второго места в мире по объемам добычи «У нас есть крупные нефтеперерабатывающие комплексы и за рубежом, в частности, в Индии. И мы продолжаем оставаться акционерами в ряде заводов в Европе», - глава «Роснефти» Игорь Сечин

«Роснефть» по итогам 2025 года осталась на втором месте в мире по добыче среди публичных компаний и продолжает являться акционером ряда заводов в Европе. Об этом сообщил глава «Роснефти» Игорь Сечин в ходе годового собрания акционеров.

«У нас есть крупные нефтеперерабатывающие комплексы и за рубежом, в частности, в Индии. И мы продолжаем оставаться акционерами в ряде заводов в Европе», - цитирует Сечина ТАСС.



Глава компании отметил, что добыча углеводородов «Роснефти» в жидком эквиваленте достигла 247 млн т н.э., или более 5 млн баррелей н.э. в сутки. «Мы остаемся крупнейшей нефтяной компанией России и добываем почти 40% российской нефти», - подчеркнул он.

По его словам, за последние пять лет количество частных инвесторов в компанию выросло более чем в восемь раз, достигнув почти 1,7 млн человек.

«Отмечу, что такой рост стал рекордным среди крупнейших по капитализации компаний российского фондового рынка»,- сказал Сечин.

«Роснефть» продолжает придерживаться дивидендной политики, осуществляя выплату дивидендов непрерывно с 2000 года, - добавил он.

«Роснефть» является одной из крупнейших энергетических компаний России, осуществляющей деятельность в сфере разведки, добычи, переработки и сбыта нефти и природного газа.