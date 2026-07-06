В память о саммите НАТО в Анкаре выпущена специальная монета номиналом 5 лир На первом этапе выпущено 100 тысяч специальных монет номиналом 5 лир, посвященных 36-му саммиту НАТО

Главное управление монетного двора и штемпельной печати Турции выпустило специальную памятную монету номиналом 5 лир, посвященную 36-му саммиту НАТО, который проходит в Анкаре.

По информации, полученной корреспондентом «Анадолу» в Главном управлении монетного двора и штемпельной печати, первая официальная встреча в формате саммита НАТО состоялась в 1957 году в столице Франции Париже. 36-й саммит лидеров альянса проходит 7–8 июля 2026 года в Президентском комплексе в Анкаре.

Саммит объединяет глав государств и правительств стран - членов альянса в рамках повестки общей безопасности, консультаций и сотрудничества. Турция, на протяжении истории выступавшая мостом между различными цивилизациями и вносившая вклад в международное сотрудничество и диалог благодаря своим дипломатическим инициативам, продолжает играть активную роль в многосторонних усилиях, направленных на укрепление международного мира и безопасности.

Принимая у себя лидеров НАТО, Турция, опираясь на свое стратегическое положение, глубокие государственные традиции и подход к сотрудничеству с союзниками, вновь демонстрирует решимость содействовать укреплению мира, стабильности и общей безопасности.

В этой связи Главное управление монетного двора и штемпельной печати Турции выпустило «памятную оборотную монету НАТО номиналом 5 турецких лир», чтобы увековечить проведение 36-го саммита НАТО в Турции.

Памятная монета была изготовлена на основе находящейся в обращении биметаллической монеты номиналом 5 лир. На ее реверсе размещены логотип НАТО, место и дата проведения саммита, а также графическое изображение Президентского комплекса. На другой стороне сохранен действующий дизайн оборотной монеты номиналом 5 лир.

На первом этапе было выпущено 100 тысяч памятных монет. В период проведения саммита планируется изготовить еще 400 тысяч экземпляров, в результате чего общий тираж должен достигнуть 500 тысяч монет.

Цель выпуска - сохранить память о проведении 36-го саммита НАТО в Турции и ввести в обращение специальную памятную монету, которую граждане смогут использовать в повседневной жизни.