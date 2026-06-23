Когда-то, я уверен в этом, будут соединены две системы, но пока решение по этому вопросу не принято, - Артем Верхов

В Минэнерго РФ допустили соединение «Силы Сибири» и «Силы Сибири – 2» Когда-то, я уверен в этом, будут соединены две системы, но пока решение по этому вопросу не принято, - Артем Верхов

Газопроводные системы «Сила Сибири» и «Сила Сибири – 2» в будущем могут быть соединены перемычкой на территории Иркутской области РФ, однако пока такое решение не принято. Об этом заявил директор департамента развития газовой отрасли Минэнерго РФ Артем Верхов в ходе заседания совета по вопросам газификации при Совете Федерации.

«Когда-то, я уверен в этом, будут соединены две системы. Но здесь важно понимать, что по «Силе Сибири – 2» у нас будет так называемый «сухой газ» с месторождений Ямала, а Ковыкта и Чаянда и «Сила Сибири – 1» - это у нас «жирный» газ с большим содержанием разных компонентов. Для этого Амурский газоперерабатывающий завод и ГХК построены в Амурской области. Соответственно, здесь возможно, конечно, они в будущем соединятся, эти две системы, но пока решение по этому вопросу не принято», - сказал Верхов, слова которого приводит ТАСС.

Россия, поставляющая в Китай по газопроводу «Сила Сибири» около 38 млрд кубометров природного газа в год, ранее сообщала о выходе на завершающую стадию реализации проекта «Сила Сибири — 2».