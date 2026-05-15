В марте аэропорты Стамбула и Сабиха Гёкчен продемонстрировали наибольший рост пассажиропотока в Европе Среди аэропортов Европы с пассажиропотоком свыше 40 миллионов человек аэропорт Стамбула занял первое место, увеличив пассажиропоток в марте на 7,7% по сравнению с предыдущим годом

Согласно отчету Европейского совета международных аэропортов (ACI EUROPE), аэропорты Стамбула и Сабиха Гёкчен стали лидерами по росту пассажиропотока в Европе в марте.



ACI EUROPE опубликовал отчет о воздушном трафике за март 2026 года и первый квартал текущего года.



Несмотря на региональные напряженности, авиаперевозки в Европе выросли на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а аэропорты Стамбула оказались в числе лидеров этого роста.



Согласно отчету, среди крупных аэропортов Европы с пассажиропотоком свыше 40 миллионов человек аэропорт Стамбула занял первое место, увеличив пассажиропоток в марте на 7,7% по сравнению с предыдущим годом.



Международный аэропорт Стамбула имени Сабихи Гёкчен стал вторым аэропортом в Европе по темпам роста пассажиропотока, увеличив количество пассажиров на 7,2%.



За аэропортами Стамбула следуют другие крупные аэропорты Европы: Лондон (LHR) с ростом на 6,9%, Барселона (BCN) — на 5,4% и Мадрид (MAD) — на 4,2%.