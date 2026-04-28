В Мадриде подписали соглашение об экспорте произведенного TUSAŞ самолета HÜRJET в Испанию

В Мадриде на предприятии Airbus состоялась церемония подписания соглашения об экспорте произведенного TUSAŞ национального реактивного учебно-тренировочного самолета HÜRJET в Испанию.

В церемонии, прошедшей на заводе Airbus в районе Хетафе, приняли участие представители TUSAŞ и Airbus, глава Управления оборонной промышленности при Администрации президента Турции Халук Гёргюн, государственный секретарь Министерства обороны Испании Мария Ампаро Валькарсе Гарсия, посол Турции в Мадриде Нюкeт Кючюкель Эзберджи, а также высокопоставленные военные представители обеих стран.

Под соглашением свои подписи поставили Гёргюн, генеральный директор по вооружениям и материалам Министерства обороны Испании адмирал Анисето Росике, руководитель направления Air Power компании Airbus Defence and Space Жан-Брис Дюмон, заместитель председателя Управления оборонной промышленности Турции Гёкхан Учар и генеральный директор TUSAŞ Мехмет Демироглу.

Выступая на церемонии, Гёргюн заявил, что «это не конец, а начало», отметив, что данное соглашение значительно укрепит связи между Турцией и Испанией во всех сферах.

В беседе с корреспондентом «Анадолу» после подписания соглашения Гёргюн отметил, что стороны уже ранее «поставили свои подписи» в рамках этой программы, над которой долгое время велась совместная работа.

«По состоянию на сегодняшний день мы объявляем об этом соглашении всему миру», - сказал он.

Глава ведомства выразил удовлетворение тем, что разработки турецких инженеров в области сухопутных, морских и воздушных платформ, поддержку которым оказывает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, находят признание на международной арене.

«У нас есть сектор, который, удовлетворяя потребности собственных сил безопасности, постоянно совершенствуется, наилучшим образом выполняет свои функции и предлагает экономически эффективные решения», — сказал он.

Фото: Burak Akbulut

По его словам, успехи Турции, в частности, в сфере беспилотных летательных аппаратов, демонстрируют высокий уровень возможностей страны и вносят вклад в ее стратегические и дипломатические отношения.

«В рамках данного партнерства с TUSAŞ и Airbus часть платформы HÜRJET, которая будет использоваться, в частности, для подготовки пилотов боевых самолетов, будет частично производиться в Турции и поставляться в Испанию. Другая часть будет производиться в Испании, при этом для компонентов, производимых как в Испании, так и в Турции, предусмотрена модель с участием местных испанских производителей. Мы рассматриваем эту программу не только как успех и демонстрацию воли со стороны Испании и Турции, но и как образцовое сотрудничество для союзников по НАТО, а также как значимую возможность выхода на рынки других стран, третьих стран, и совместной разработки продукции нового поколения», - отметил Гёргюн.

Успех проекта стал возможен благодаря координированной работе крупных интеграторов, предприятий оборонной промышленности, малого и среднего бизнеса и университетов, - добавил он.

Глава ведомства также поблагодарил посла Турции в Мадриде Нюкeт Кючюкель Эзберджи за вклад в реализацию соглашения.

«В последние годы отношения между Испанией и Турцией начали набирать обороты и продолжают быстро развиваться во всех областях. Движущей силой этого стала оборонная промышленность. В наших торговых отношениях объем торговли, начавшийся с 19,3 млрд долларов, достиг 26,6 млрд долларов. Сейчас мы две средиземноморские страны. Мы вместе защищаем и поддерживаем как Восток, так и Запад», - сказала, в свою очередь, посол.

Фото: Burak Akbulut

«Турция- надежный друг»

Выступая на церемонии, государственный секретарь Министерства обороны Испании Мария Ампаро Валькарсе Гарсия заявила о важности «начать этот путь с надежным другом – Турцией».

«Одной инновации недостаточно, важно реализовывать ее своевременно с хорошими партнерами.Это соглашение является результатом стратегического и устойчивого планирования. Данный проект придаст новый импульс нашей оборонной промышленности», - сказала она.

«Сотрудничество Турции в этом проекте для нас незаменимо и вселяет уверенность. Это соглашение, основанное на взаимном доверии, уважении и совместном продвижении вперед, является хорошим примером, укрепляющим наше стратегическое партнерство и отражающим неразрывное сотрудничество и общее видение. Оно принесет пользу обеим сторонам и обеспечит построение нашего альянса на более прочном фундаменте», - сказала Гарсия, выразив благодарность Турции.

По ее словам, оборонные расходы Испании достигли 2% ВВП.

«Учебно-тренировочные самолеты являются частью наших планов и ключевой программой. Однако одного только проекта учебных самолетов недостаточно. Он также очень важен с точки зрения инвестиций, обязательств, сотрудничества и партнерства с Турцией, дружественной и союзной страной. Этот проект, который заменит F5, также важен для нашего суверенитета, стратегической автономии и достижения конкурентоспособности для удовлетворения потребностей XXI века», —отметила Гарсия.

Фото: Burak Akbulut

«Соглашение с Турцией — долгосрочное, с перспективным будущим»

Между тем руководитель по делам Испании в Airbus Defence and Space Марта Ногейра заявила, что это не просто стратегическое сотрудничество, а результат взаимного доверия и общего видения. «Наша оборонная промышленность будет развиваться взаимно и на высоком уровне. Соглашение с Турцией — долгосрочное, с многообещающим будущим и представляет собой серьезный вызов. Оно станет важной вехой не только между странами, но и между отраслями», - сказала она.

Руководитель направления Air Power компании Airbus Жан-Брис Дюмон, в свою очередь, отметил, что подписанное соглашение станет движущей силой в отрасли и переломным моментом.

Дюмон сообщил, что поставки самолетов HÜRJET начнутся в 2028 году, они будут введены в эксплуатацию в учебных курсах 2029–2030 годов, а в период 2030–2035 годов на вооружении будет находиться в общей сложности 30 самолетов.

«Участие Турции для нас является обязательным условием, однако этот проект не является проектом «под ключ»», - отметил он, указав на то, что проект имеет большой потенциал развития и обеспечит работой 2500 человек.



Испанские компании высоко оценили успех Турции

Представители испанских компаний оборонного сектора, участвующих в проекте, также подчеркнули масштабность проекта и значение сотрудничества с Турцией.

Представитель компании Indra Рафаэль Хунко назвал проект «образцовым и флагманским».

«Мы работаем с Турцией более 20 лет. У турецких инженеров выдающийся потенциал», -сказал, в свою очередь, представитель инженерной компании ITP Aero Альфредо Лопес Диес.