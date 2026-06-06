С судов сошли 8 тысяч туристов, большинство из которых являются гражданами США

В Кушадасы прибыли 8 тысяч туристов на 4 круизных лайнерах С судов сошли 8 тысяч туристов, большинство из которых являются гражданами США

В район Кушадасы провинции Айдын прибыли 8 тысяч туристов на 4 круизных лайнерах.

К порту «Эге Порт» в Кушадасы пришвартовались лайнеры «Norwegian Viva», «Wind Spirit» и «Brilliance Of The Seas» под флагом Багамских островов, а также лайнер «Celestyal Discovery» под флагом Мальты.

С судов сошли 8 тысяч туристов, большинство из которых являются гражданами США.

Туристы совершили покупки в центре города и в рамках экскурсий посетили античный город Эфес и Дом Девы Марии в районе Сельчук в Измаре.