«Если будут достигнуты договоренности по приемлемым ценам, то это будет происходить. Это будет еще один шаг на пути стабилизации рынка, и нацелен на то, чтобы сбить этот ажиотажный спрос», - представитель Кремля

В Кремле сообщили о контактах с другими странами о возможности импорта топлива «Если будут достигнуты договоренности по приемлемым ценам, то это будет происходить. Это будет еще один шаг на пути стабилизации рынка, и нацелен на то, чтобы сбить этот ажиотажный спрос», - представитель Кремля

В Кремле сообщили о контактах с другими странами о возможности импорта топлива, назвав это «еще одним шагом на пути стабилизации рынка», чтобы «сбить ажиотажный спрос». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Если будут достигнуты договоренности по приемлемым ценам, то это будет происходить. Это будет еще один шаг на пути стабилизации рынка, и нацелен на то, чтобы сбить этот ажиотажный спрос», - сказал представитель Кремля.

При этом отвечая на вопрос о том, из каких стран мог бы вестись импорт топлива, Песков заявил, что «по понятным причинам» РФ не будет об этом говорить. «Контакты осуществляются», - добавил он.

Песков напомнил, что президент РФ Владимир Путин в воскресенье проводил совещание по ситуации в топливной сфере в Российской Федерации.

«(Вице-премьер РФ) Александр Новак, собственно, в ручном режиме фактически ежедневно занимается этими вопросами. И на совещании у президента, и на совещаниях ежедневных у Новака обсуждается комплекс мер по стабилизации рынка топлива», - сказал представитель Кремля, комментируя публикации СМИ о том, что ряду нефтеперерабатывающих заводов разрешили производить топливо стандарта Евро-5 с показателями Евро-3 и, что якобы обсуждается понижение уровня до Евро-2.