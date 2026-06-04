В Казахстане стартовало строительство новых контейнеровозов для Каспия На Бакинском судостроительном заводе состоялась церемония закладки киля первого специализированного контейнеровоза вместимостью 780 TEU

В Казахстане стартовало строительство новых контейнеровозов, предназначенных для перевозки контейнерных грузов по Каспийскому морю.

Как сообщает Министерство транспорта Республики, на Бакинском судостроительном заводе состоялась церемония закладки киля первого специализированного контейнеровоза вместимостью 780 TEU, строящегося для Казахстана в сотрудничестве с компанией Abu Dhabi Ports Group.

Согласно сообщению, в мероприятии принял участие вице-министр транспорта Казахстана Жанибек Тайжанов.

Проект реализуется в рамках сотрудничества Национальной морской судоходной компании «Казмортрансфлот» и Abu Dhabi Ports. До конца 2027 года предусмотрено строительство двух современных контейнеровозов, предназначенных для перевозки контейнерных грузов по Каспийскому морю.

Отмечается, что новые суда позволят увеличить возможности Казахстана по транспортировке контейнерных грузов, повысить эффективность морских перевозок и укрепить позиции страны на Транскаспийском международном транспортном маршруте (Среднем коридоре).

Также в ходе мероприятий были обсуждены проекты АО «НК «КТЖ» совместно с Бакинским судостроительным заводом. Контракт на строительство двух сухогрузов уже заключен, и в настоящее время идет обсуждение их дизайна. Поставка судов запланирована на 2028 год.

Развитие отечественного торгового флота является одним из ключевых направлений транспортной политики Казахстана. В апреле текущего года АО «НК «Қазақстан темір жолы» заключило договор на строительство шести судов, включая два контейнеровоза, которые будут построены на Бакинском судостроительном заводе.

«Реализация данных проектов будет способствовать дальнейшему развитию транспортно-логистического потенциала Каспийского региона, росту объемов грузоперевозок и укреплению роли Казахстана как важного транзитного узла между Азией и Европой», - говорится в сообщении ведомства.