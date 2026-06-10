«У нас такая возможность есть. Все зависит от транспортной инфраструктуры. На нашей стороне, на казахстанской стороне все для этого готово», - министр энергетики республики

В Казахстане сообщили о возможности увеличения транзита российского газа в Узбекистан «У нас такая возможность есть. Все зависит от транспортной инфраструктуры. На нашей стороне, на казахстанской стороне все для этого готово», - министр энергетики республики

В Казахстане заявили о готовности увеличить транзит российского газа в Узбекистан. Об этом сообщил министр энергетики республики Ерлан Аккенженов.

«У нас такая возможность есть. Все зависит от транспортной инфраструктуры. На нашей стороне, на казахстанской стороне все для этого готово. Теперь, насколько я знаю, Российская Федерация ведет самостоятельные переговоры с Узбекистаном. Мы как транзитная страна готовы обеспечить», — цитирует министра kapital.kz.

Аккенженов напомнил, что в настоящее время через Казахстан уже осуществляется транзит российского газа в соседние государства региона.

«Узбекистан — порядка, по-моему, более 4 млрд кубометров газа, Кыргызстан — 500 млн кубометров. Это я точно помню», — отметил он.

При этом глава Минэнерго заявил, что обсуждается возможность значительного увеличения поставок, однако официального подтверждения этих планов пока нет.

«Насколько я знаю, идет разговор про увеличение вплоть до 11 млрд кубометров газа, то есть очень существенный объем. Это как бы по тому, что я слышал. У меня подтвержденной информации нет, поскольку ведут переговоры узбекская и российская стороны», — добавил он.