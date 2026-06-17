Состоялось 8-ое заседание политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами Республики Казахстан и Королевства Испания

В Казахстане обсудили широкий круг вопросов казахско-испанского стратегического сотрудничества Состоялось 8-ое заседание политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами Республики Казахстан и Королевства Испания

Испания является одним из ключевых экономических партнеров Казахстана среди государств Европейского союза, по итогам 2025 года товарооборот между двумя странами достиг 1,93 млрд долларов.

Как сообщает пресс-служба МИД Казахстана, в Астане состоялось 8-ое заседание политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами Республики Казахстан и Королевства Испания.

Казахскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Арман Исетов, испанскую – Государственный секретарь по иностранным и глобальным делам Министерства иностранных дел, Европейского союза и сотрудничества Королевства Испании Диего Мартинес.

Согласно сообщению, в ходе консультаций стороны обсудили широкий круг вопросов казахско-испанского стратегического сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и образовательной сферах. Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня, а также взаимодействию в рамках международных организаций.

Особое внимание было уделено дальнейшему укреплению торгово-инвестиционного сотрудничества. Стороны выразили заинтересованность в дальнейшем расширении взаимодействия в сферах транспорта и логистики, возобновляемой энергетики, агропромышленного комплекса, цифровизации, туризма и образования.

Исетов подчеркнул, что Казахстан рассматривает Испанию в качестве одного из ключевых партнёров в Европе и заинтересован в дальнейшем углублении стратегического партнёрства, основанного на принципах взаимного уважения, доверия и прагматичного сотрудничества.

В свою очередь, Мартинес подтвердил готовность испанской стороны в расширении многопланового взаимодействия с Казахстаном, отметив значительный потенциал для реализации совместных проектов в экономической и гуманитарной сферах.

По итогам консультаций стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в дальнейшем наращивании двустороннего сотрудничества и поддержании активного политического диалога.