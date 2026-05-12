В Казани откроется форум «Россия–Исламский мир: KazanForum» В форуме, глобальным коммуникационным партнером которого является Агентство «Анадолу», будут обсуждаться развитие экономических и социальных отношений между Россией и исламскими странами

«Россия–Исламский мир: KazanForum» завтра откроет свои двери в Казани, столице Республики Татарстан, входящей в состав Российской Федерации.

Форум, который в этом году проводится в 17-й раз, пройдет с 12 по 17 мая и объединит представителей международных организаций, государственных и финансовых структур, сотрудников посольств, политиков, инвесторов и бизнесменов.

Впервые организованный в 2009 году, KazanForum считается одной из ключевых площадок экономического сотрудничества между Российской Федерацией и государствами — членами Организации исламского сотрудничества (ОИС).

В рамках форума пройдут различные сессии и мероприятия по таким направлениям, как исламские финансы, халяльная индустрия, международное сотрудничество, инвестиции, торговля, логистика, культура, туризм и медиа.

Официальное открытие международной торговой выставки «Kazan Halal Market», проводимой в рамках форума, состоится 13 мая. Посетителям будут представлены халяль-сертифицированные продукты питания, одежда, аксессуары, косметика и товары различных отраслей.

Одним из ключевых событий форума станет «Modest Fashion Day», который пройдет 13 мая в Конгрессно-выставочном центре «Пирамида». В рамках мероприятия дизайнеры из России и других стран представят свои новые коллекции в сфере скромной моды.

В рамках форума также состоятся выставка «Russia & Islamic World Cooperation Expo», международные мероприятия по рынку недвижимости, культурные программы, выставки и различные бизнес-форумы.

В прошлом году форум собрал участников из 96 стран, в деловой программе приняли участие 8 440 человек. В рамках мероприятия было проведено 200 событий и 148 сессий, а за его освещением следили более 500 представителей СМИ.

KazanForum, который примет множество культурных, экономических и торговых мероприятий, завершится 17 мая.