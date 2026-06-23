По словам еврокомиссара по расширению Марты Кос, невозможно наличие устойчивого Среднего коридора без активного участия Турции

В ЕС назвали Турцию «ключевой страной в Среднем коридоре» По словам еврокомиссара по расширению Марты Кос, невозможно наличие устойчивого Среднего коридора без активного участия Турции

Турции принадлежит ключевая роль в Повестке дня по связанности (Connectivity Agenda), реализуемой Евросоюзом в сотрудничестве с региональными партнерами. Об этом заявила комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос.

«Я не могу представить себе устойчивый Средний коридор и все эти цифровые, энергетические и торговые взаимоотношения без активного участия Турции»,-сказала она.

Марта Кос выстутпила на открытии мероприятия высокого уровня, посвященного Платформе Программы развития транспортной инфраструктуры, состоявшегося в Брюсселе.

Политик выразила удовлетворение участием в программе министра транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадира Уралоглу.

Кос напомнила, что на конец июня запланирован ее визит в Анкару вместе с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайей Каллас и комиссаром ЕС по внутренним делам и миграции Магнусом Бруннером.

Еврокомиссар подчеркнула, что отношения Евросоюза с Турцией развиваются по двум разным направлениям. По ее словам, на данный момент прогресса в процессе вступления Турции в ЕС не наблюдается, однако стороны делают акцент на взаимодействие в области развития транспортной инфраструктуры

Политик сообщила, что ЕС получил от Турции список возможных транспортных проектов. По словам Кос, эти инициативы рассматриваются вместе с предложениями других стран.