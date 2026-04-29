В Гонконге прошло роуд-шоу индустриального парка «Великий камень»

На форуме «Точка роста» подписаны соглашения о сотрудничестве с гонконгскими ассоциациями

В Гонконге состоялось роуд-шоу Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень».

«28 апреля 2026 г. в Специальном административном районе Гонконг (КНР) в рамках проведения роуд-шоу Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень» в Районе Большого залива состоялся форум «Точка роста: соединяя Район Большого залива и растущие рынки Евразийского экономического союза посредством Индустриального парка «Великий камень»,- следует из публикации, размещенной в Telegram-канале МИД Беларуси в среду, 28 апреля.

Организаторами мероприятия выступили генеральное консульство Беларуси в Гонконге, администрация Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень», корпорации «China Merchants Group» и «SINOMACH».

С приветственными словами к участникам презентации инвестиционных возможностей Парка обратились исполняющий обязанности Генерального консула Беларуси в Гонконге Дарья Богдан; Комиссар Пояса и Пути Бюро коммерции и экономического развития Правительства Гонконга Николас Хо; глава Администрации Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень» Татьяна Харлап; Генеральный директор Департамента операционного управления корпорации «SINOMACH» Чжан Юй и директор Департамента международного сотрудничества корпорации «China Merchants Group» Ван Шиюн.

В ходе мероприятия подписаны соглашения о сотрудничестве с Торгово-экономической ассоциацией Гонконга и об открытии представительства объединения гонконгских компаний «Деловой альянс Восточной Европы» в Беларуси, договор о резидентстве в Парке компании с проектом по созданию Китайско-Белорусского международного центра комплексной профилактики и лечения хронических заболеваний, протокол о намерении стать резидентом Парка с компанией в сфере производства электронных и мобильных гаджетов «Ricomm».

Представители «Великого камня» и компаний-акционеров подробно рассказали о правовом режиме и преимуществах осуществления экономической деятельности в Парке.

В форуме приняли участие около 200 представителей малого, среднего и крупного бизнеса Китая (как материковой части, так и САР Гонконг), коммерческих палат Китая, Гонконга, Филиппин. Участникам мероприятия была предоставлена возможность напрямую задать спикерам интересующие их вопросы.

