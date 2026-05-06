В Германии стартовал Международный транспортный форум

В немецком городе Лейпциг начал свою работу Международный транспортный форум (ITF), проходящий под председательством Азербайджана.

Турцию на форуме, который считается одним из важнейших мероприятий в сфере глобальной транспортной политики, представляет министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадир Уралоглу.

Саммит 2026 года на тему «Финансирование устойчивого транспорта» пройдет с 6 по 8 мая.

Нынешний форум является второй частью трехлетнего цикла ITF «Устойчивость в транспорте», охватывающий 2025–2027 годы. В центре внимания саммита - инвестиционные стратегии, необходимые для укрепления долгосрочной связанности, эффективности и надежности транспортных систем.

В саммите принимают участие министры из 69 стран-участниц, а также высокопоставленные представители международных организаций, частного сектора и гражданского общества.

Участники обсуждают пути повышения устойчивости транспортных систем и механизмы финансирования этого процесса.

В центре внимания форума — сбои в цепочках поставок и глобальные риски

В период, когда геополитическая неопределенность, климатические риски и растущие потребности в инфраструктуре создают нагрузку на транспортные сети, повышение устойчивости систем становится важнейшим приоритетом.

В рамках саммита будут обсуждаться вопросы мобилизации устойчивого долгосрочного финансирования со стороны правительств и заинтересованных сторон в условиях сбоев в цепочках поставок и экономической неопределенности.

На заседаниях будут рассмотрены инновационные механизмы финансирования, включая государственно-частное партнерство, модели распределения рисков и роль международного сотрудничества. Кроме того, участники обсудят, каким образом инвестиционные стратегии могут быть согласованы с целями устойчивого развития, цифровизации и инклюзивного экономического роста.

Саммит ITF в Лейпциге, единственной глобальной межправительственной организации, специализирующейся на транспортной политике, в течение трех дней будет формировать повестку будущего транспорта посредством министерских сессий, экспертных панелей, выставок и презентаций.