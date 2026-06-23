Если нам удастся создать прочные связи в энергетической сфере, мы сможем вместе решить многие вопросы - замминистра энергетики и природных ресурсов Турции

В Брюсселе подчеркнули стратегическую роль Турции в энергетической безопасности ЕС Если нам удастся создать прочные связи в энергетической сфере, мы сможем вместе решить многие вопросы - замминистра энергетики и природных ресурсов Турции

Турция занимает выгодное положение с точки зрения диверсификации источников энергии, особенно для стран Европейского союза (ЕС). Об этом заместитель министра энергетики и природных ресурсов Турции Зафер Демирджан.

«Турция предлагает европейским странам важные преимущества в реализации трубопроводных и других инфраструктурных проектов», - отметил он.

Демирджан выступил в Брюсселе на панели «Межрегиональная повестка взаимосвязанности: возможности и вызовы в сфере транспорта, энергетики и цифровых технологий», которая прошла в рамках высокоуровневого открытия «Платформы повестки взаимосвязанности».

По его словам, энергетика играет важную роль в обеспечении взаимосвязанности. Демирджан отметил, что энергетический сектор переживает переходный период, и подчеркнул необходимость сосредоточиться на этом процессе в глобальном масштабе.

Он указал, что взаимосвязанность может существенно способствовать этому переходу.

«Мы видим, что всем странам для развития экономики и обеспечения благосостояния необходима безопасная и устойчивая энергия», - сказал Демирджан.

Подчеркнув важность диверсификации энергетических источников, он заявил, что сегодня для бесперебойного обеспечения энергией необходимо диверсифицировать энергетические источники. «Турция занимает выгодное положение с точки зрения диверсификации источников энергии, особенно для стран ЕС. Турция предлагает европейским странам важные преимущества в реализации трубопроводных и других инфраструктурных проектов. У Турции есть хорошие отношения и связи как с соседними, так и с другими странами региона»,- сказал замминистра.

Демирджан также отметил, что Турция уделяет внимание развитию энергетических соединений. В частности, по его словам, ведется работа по увеличению мощности передачи электроэнергии из Азербайджана, Грузии, Турции и Болгарии.

Он сообщил, что Турция намерена интегрировать производство возобновляемой энергии в этот коридор, чтобы европейский рынок мог получать выгоду от возобновляемых источников, поступающих из разных регионов Турции.

Демирджан подчеркнул, что для расширения связей в энергетической сфере соответствующим странам необходимо объединять усилия, выстраивать добрососедские отношения и оперативно решать вопросы технической инфраструктуры.

По его словам, без увеличения местных мощностей невозможно достичь высокого уровня энергетической взаимосвязанности с соседними странами.

«У Турции и Болгарии есть электрическое соединение мощностью 500 мегаватт, однако для передачи наших возобновляемых ресурсов в Болгарию нам потребуется большая мощность», - сказал Демирджан.

Он также сообщил, что Турция работает над программой по передаче избыточной электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников, соседним странам.

«Если нам удастся создать прочные связи в энергетической сфере, мы сможем вместе решить многие вопросы, касающиеся устойчивости, безопасности поставок и энергетической экономики», - заключил Демирджан.