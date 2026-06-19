В Бишкеке обсуждают региональное партнерство в энергетической сфере В столице Кыргызстана проходит VI Совещание министров энергетики государств – членов ШОС

В государственной резиденции «Ала-Арча» в Бишкеке под председательством Кыргызстана проходит VI Совещание министров энергетики государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщает КНИА «Кабар».

Отмечается, что данное заседание служит ключевой международной площадкой для углубления регионального партнерства в энергетической сфере.

На церемонии открытия министр энергетики КР Алтынбек Рысбеков поприветствовал участников и отметил, что проведение встречи такого уровня в Бишкеке является большой честью для энергетического сектора Кыргызстана.

Он также подчеркнул, что 25-летний юбилей ШОС является новым стратегическим этапом в развитии организации, а энергетическое сотрудничество за последние годы расширилось от вопросов региональной безопасности до устойчивого и «зелёного» развития.