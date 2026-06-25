В ряде школ и дошкольных учреждений изменен график работы, фиксируются перебои в движении поездов

В Бельгии из-за экстремальной жары объявлен красный уровень погодной опасности В ряде школ и дошкольных учреждений изменен график работы, фиксируются перебои в движении поездов

Королевский метеорологический институт Бельгии (RMI) объявил максимальный, красный уровень погодной опасности для провинций Льеж и Лимбург.

Из-за экстремальной волны тепла столбики термометров в этих регионах в пятницу, 26 июня могут достигать отметки в 40 градусов по Цельсию. В заявлении ведомства говорится, что на остальной территории страны оранжевый уровень сохранится как минимум до субботы.

При объявлении наивысшего «красного» уровня погодной опасности из-за аномальной жары муниципалитеты и медицинские учреждения немедленно активируют Национальные планы действий по борьбе с жарой.



Больницы откладывают плановые операции и перераспределяют персонал для приема пациентов с тепловыми ударами и обострениями хронических заболеваний. Организуются проверки здоровья пожилых людей, одиноких граждан и пациентов на домашнем обслуживании. Приемные отделения разворачивают дополнительные охлаждаемые зоны, увеличивается запас медикаментов, физиологических растворов и электролитов.

Температура по стране сегодня, как ожидается, достигнет отметок от 33 до 38 градусов по Цельсию, а местами воздух прогреется еще сильнее. Ночные температуры также остаются аномально высокими — в крупных городах Бельгии, даже ранним утром столбики термометров не опускаются ниже 25–27 градусов.

Из-за экстремальной жары в некоторых школах и детских садах скорректировали расписание занятий, также наблюдаются сбои в железнодорожном сообщении.

Кроме того, 24 июня в брюссельском муниципалитете Уккле был зафиксирован температурный рекорд — 34 градуса, что побило предыдущий рекорд 1976 года.

По словам метеорологов, в ближайшие дни ожидается дальнейшее повышение температуры, возможно установление новых температурных рекордов для июня. Не исключено, что страна переживет самый жаркий июньский день, а также самую теплую ночь и самую жаркую неделю за всю историю метеонаблюдений.

