В аэропортах Турции за 5 лет приняли более 8 млн рейсов

По данным, собранным из статистики Главного управления государственных аэропортов (DHMİ) Министерства транспорта и инфраструктуры Турции, авиационный сектор страны, обслуживающий 58 аэропортов, продолжает устойчивый рост.

В последние пять лет Турция реализовала ряд крупных проектов в сфере авиационной инфраструктуры. В этот период были введены в эксплуатацию аэропорты Чукурова, Ризе-Артвин и Новый Токат.

Аэропорт Стамбула, где была внедрена операция с тремя независимыми взлетно-посадочными полосами одновременно, стал первым в Европе аэропортом, где три самолета могут одновременно выполнять взлет или посадку на независимые полосы.

Также расширение мощностей и новые объекты были введены в аэропортах Антальи и Эсенбога.

Общий рост гражданского авиапотока в Турции в 2021–2025 годах заметно увеличился благодаря новым инвестициям в отрасль.

В 2024 году число рейсов превысило 1,9 миллиона

Количество гражданских коммерческих рейсов (посадок и взлетов) в аэропортах составило 1 204 618 в 2021 году. По мере ослабления последствий пандемии COVID-19 этот показатель вырос до 1 488 626 в 2022 году.

В 2023 году число рейсов достигло 1 685 877, а в 2024 году составило 1 772 610.

В 2025 году пассажиропоток и интенсивность движения выросли на 8,8% по сравнению с 2024 годом и достигли 1 928 411 рейсов.

Таким образом, общее число взлетов и посадок в аэропортах Турции за пять лет составило 8 080 142.

Из общего объема 4 290 959 рейсов пришлось на внутренние линии, а 3 789 183 — на международные.

Аэропорт Стамбула обслужил более четверти всего гражданского авиадвижения в стране: за рассматриваемый период число рейсов составило 2 277 840.