В Анкаре начал свою работу бизнес форум Турция-Алжир Турция — надежный экономический партнер для Алжира, отметил министр внешней торговли и поощрению экспорта Алжира Камель Резиг

Министр внешней торговли и поощрению экспорта Алжира Камель Резиг заявил, что они намерены укреплять сотрудничество с Турцией на двустороннем и международном уровнях, отметив, что всегда рассматривали Турцию как надежного экономического партнера и что благодаря совместной работе в различных сферах сотрудничества они смогут сделать шаг к стратегическому и всеобъемлющему партнерству.

Резиг вместе с министром торговли Омером Болатом и представителями деловых кругов обеих стран принял участие в Турецко-алжирском деловом форуме, организованном в Анкаре,.

Выступая на форуме, алжирский министр Резиг отметил, что совпадение форума с официальным визитом президента Алжира Абдельмеджида Теббуна имеет особое значение. Он подчеркнул, что между двумя странами существуют стратегические отношения в политической сфере,. Алжир и Турция продолжают сотрудничество, основанное на взаимном доверии и общих интересах, способствуя стабильности и развитию.

Министр отметил, что отношения между Алжиром и Турцией находятся на очень высоком уровне и что обе страны стремятся к взаимодополняющему торговому партнерству, указав на необходимость диверсификации сотрудничества и обеспечения интеграции в сфере производства и экономики.

Подчеркнув важность активизации торговли между двумя странами, Резиг отметил, что партнерство между Алжиром и Турцией перешло на более глубокий этап. В связи с этим необходимо предпринять такие шаги, как поощрение взаимных инвестиций и сотрудничество в промышленной сфере.

Резиг отметил, что объем торговли между двумя странами в 2024 году превысил 6 миллиардов долларов, добавив, что в 2025 году экспорт Алжира в Турцию составил 3,5 миллиарда долларов, а экспорт Турции в Алжир был еще выше.

Все эти усилия приведут к торговой и экономической интеграции двух стран, Резиг отметил, что двусторонние переговоры продолжаются и что, в частности, возможное соглашение о преференциальной торговле обеспечит качественные преобразования.

Он упомянул, что в этом форуме приняли участие более 200 алжирских бизнесменов, и подчеркнул, что теперь необходимо работать над конкретными проектами и не упустить эту возможность.

- Турция — надежный экономический партнер для Алжира

Министр указал на возможность укрепления сотрудничества как на двустороннем, так и на международном уровне:

«Мы всегда рассматриваем Турцию как надежного экономического партнера. И чем больше мы сможем расширить сферы сотрудничества, особенно в таких приоритетных областях, как промышленность, сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность и инфраструктура. Я подчеркиваю, что для нас это является приоритетом. Благодаря этим отношениям мы можем двигаться к стратегическому и всеобъемлющему партнерству. Мы реализуем это благодаря господину Абдельмеджиду Теббуну и господину (президенту Реджепу Тайипу) Эрдогану. Народы двух стран — братские народы».

Заместитель председателя Совета экономического возрождения Алжира (CREA) Реда Хечелаф в своем выступлении отметил, что стратегическое положение обеих стран в энергетическом и других коридорах имеет огромное значение, поскольку Алжир и Турция находятся в регионе, где у стран есть общие интересы.

Хечелаф, отметив, что на стороны ложится огромная ответственность в экономической сфере, подчеркнул важность подписания меморандума о взаимопонимании между CREA и DEİK.

Считая важным развитие экономических отношений в интересах обеих стран, Хечелаф сообщил, что в Алжире работают более 1600 турецких компаний.

Он напомнил, что импорт из Турции составляет 2,3 млрд долларов, а экспорт в Турцию превышает 4 млрд долларов.

По его словам, Алжир доверяют турецким партнерам и может осуществлять экспорт, создав платформу с соседними странами. Стратегическое положение Турции, близкое к Европе и Африке, имеет большое значение для диверсификации экономики Алжира.

В Алжир вложены более 6 миллиардов долларов турецких инвестиций, стороны могут создать совместную промышленную платформу и укрепить совместное производство.

- Алжир переживает важную экономическую трансформацию

Генеральный директор Алжирского агентства по развитию инвестиций (AAPI) Омар Реккаш также отметил, что его страна проходит через очень важный экономический этап и принимает новую экономическую модель, пояснив, что в этом контексте они сосредоточены на укреплении национальной экономики на более сбалансированной и устойчивой основе и на диверсификации источников дохода.

Реккаш добавил, что у них есть видение, направленное на поощрение продуктивных и открытых для всех инвестиций, а также на поддержку промышленного и сельскохозяйственного производства и инноваций. ПрезидентТеббун взял на себя обязательства по принятию необходимых мер и проведению реформ.

Алжир обладает огромным потенциалом и, таким образом, является многообещающей страной с точки зрения инвестиций,. Алжир является мостом между Африкой и Европой и обладает огромным потенциалом в области природных ресурсов, сельского хозяйства и горнодобывающей промышленности.

Реккаш отметил, что в Алжире ежегодно более 300 тысяч молодых людей заканчивают университеты и в стране имеется квалифицированная рабочая сила, а также указал на наличие перспектив в таких секторах, как возобновляемая энергетика, сельское хозяйство и пищевая промышленность, промышленность, туризм и здравоохранение.

Коснувшись вопросов сотрудничества с турецкими партнерами и компаниями, а также возможности передачи технологий и опыта, он сообщил, что за последние 3 года было реализовано более 30 турецких инвестиционных проектов.

Алжир рассматривают этот форум как еще один шаг к укреплению партнерства между Алжиром и Турцией и продвижению к широкому сотрудничеству.

В рамках мероприятия был продемонстрирован видеоролик, посвященный представлению Алжира, подготовленный CREA.