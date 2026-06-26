В Алматы проходит годовое собрание и бизнес-форум Евразийского банка развития

В городе Алматы в Казахстане проходит годовое собрание и бизнес-форум Евразийского банка развития.

В рамках мероприятия, глобальным коммуникационным партнером которого выступает агентство «Анадолу», представители многосторонних банков развития, международных организаций, бизнеса, научных и экспертных кругов, профессиональных ассоциаций обмениваются опытом, обсуждают актуальные вопросы и намечают пути совместного развития в рамках единой площадки.

Обсуждаются такие темы, как глобальные экономические тренды и их влияние на евразийский регион, инвестиции в устойчивое развитие, цифровые технологии и инновации для Евразии, будущее исламского финансирования в Центральной Азии, транспортное развитие стран, не имеющих выхода к морю, а также потенциал Евразийского транспортного каркаса.

В приветственном послании премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поздравил Евразийский банк развития с 20-летием со дня основания и отметил, что банк является одним из ключевых партнеров Казахстана, благодаря которому в стране реализовано множество важных инфраструктурных проектов.

Глава правительства подчеркнул, что сотрудничество с Казахстаном открывает значительные возможности для инвесторов, и выразил уверенность в том, что инвестиции в человеческий капитал, инновации и связанность станут движущей силой роста Евразии в ближайшие годы.

В рамках основной сессии мероприятия под названием «Евразия 2030+: Инвестиции, рост и новые возможности» участники рассмотрели положение Евразии в условиях меняющегося глобального экономического баланса, трансформации регионального потенциала в стратегическое преимущество, роль технологической трансформации и человеческого капитала в экономическом росте, вклад международных банков развития в структурные преобразования региона, приоритеты банка на период 2027–2031 годов, а также инвестиционная повестка Евразии на период после 2030 года.

Модератором сессии выступил председатель правления Евразийского банка развития Николай Подгузов. Выступая в ходе дискуссии, министр финансов Казахстана Мади Такиев отметил, что мир переживает эпоху стремительных технологических изменений, и подчеркнул важность сотрудничества для обеспечения регионального роста.

Министр финансов Армении Ваге Ованнисян рассказал о результатах, достигнутых в стране благодаря стратегии банка. «Мы намерены обеспечить устойчивость наших финансовых показателей и осуществить трансформацию благодаря банку»,- заявил глава ведомства.

Глава Минфина Беларуси Владислав Татаринович, говоря о видении будущего Беларуси, заявил, что цель страны - не просто обеспечить технологическое развитие, а достичь технологической самодостаточности. «Для этого мы должны уделять приоритетное внимание собственному инновационному и научно-развивающему потенциалу», - сказал министр.

Министр экономики и торговли Кыргызстана Бакыт Сыдыков заявил на заседании, что международные банки развития сегодня становятся не просто партнерами, предоставляющими финансирование, но и движущей силой региональной интеграции.

Глава ведомства выразил уверенность в том, что банк может стать ключевым институтом, объединяющим финансовые ресурсы, экспертизу и проектные инициативы стран региона.

Заместитель министра финансов России Иван Чебесков обратил внимание на важность банков развития, таких как Евразийский банк развития, для укрепления технологической инфраструктуры. Он также подчеркнул, что банк является не просто финансовым учреждением, а связующим звеном между странами и экономиками.

Заместитель министра экономического развития и торговли Таджикистана Фарход Восидиён сообщил, что в рамках стратегических целей до 2030 года приоритетами Душанбе являются устойчивость экономического развития, развитие инфраструктуры и расширение регионального сотрудничества.

Заместитель министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Хуррам Тешабаев отметил, что основными направлениями для привлечения инвестиций являются укрепление транспортных связей между странами-участницами, развитие цепочек добавленной стоимости, а также устойчивая и «зеленая» энергетика.

Годовое собрание и бизнес-форум Евразийского банка развития завершится в пятницу, 26 июня после проведения ряда заключительных сессий.

