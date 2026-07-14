Аномальная жара спровоцировала сотни очагов возгорания в лесных массивах по всей стране

В Алжире из-за экстремальной жары зафиксирован рекордный уровень энергопотребления Аномальная жара спровоцировала сотни очагов возгорания в лесных массивах по всей стране

В Алжире зафиксирован рекордный уровень потребления электроэнергии из-за продолжающейся по всей стране волны жары.

Как сообщила государственная компания по электро- и газоснабжению Sonelgaz, на фоне экстремальной жары, охватившей всю страну, потребление электроэнергии достигло исторического максимума в 21 870 мегаватт.

В заявлении отмечается, что новый пик превысил предыдущий рекорд в 21 120 мегаватт, зафиксированный 12 июля, на 750 мегаватт.

Предыдущий наивысший уровень потребления, зарегистрированный в июле 2025 года, составлял 20 628 мегаватт, напомнили в компании.

Sonelgaz также подчеркнул, что электроснабжение осуществляется в штатном режиме, ситуация во всех провинциях находится под контролем, перебоев или сбоев в поставках не зафиксировано.

Электрические мощности Алжира и экспорт

Алжир, располагающий суточной мощностью генерации около 29 000 мегаватт, даже в пик потребления имеет резерв более 8 000 мегаватт.

Около 1 000 мегаватт из этого объема приходится на возобновляемые источники, преимущественно на фотоэлектрические солнечные электростанции.

Покрывая более 95% своих потребностей в электроэнергии за счет газотурбинных электростанций, Алжир ежедневно экспортирует более 500 мегаватт электроэнергии в соседний Тунис.

В рамках Национальной программы развития возобновляемой энергетики правительство Алжира ставит целью к 2035 году производить 15 000 мегаватт электроэнергии из чистых источников, главным образом за счет солнечной и ветровой энергии.

Волна жары провоцирует пожары

Тем временем, поскольку температура воздуха в прибрежных средиземноморских городах превышает 45 градусов, растет и число пожаров в стране.

По данным Главного управления гражданской обороны, с 9 июля в лесных массивах, кустарниковых зарослях, сельскохозяйственных угодьях и пальмовых оазисах вспыхнуло более 300 пожаров.

Особенно в центральных и западных районах в последние годы наблюдается серьезная засуха, а снижение уровня воды в водохранилищах и истощение подземных источников повышают риск лесных пожаров.

Повторяющиеся засушливые периоды, начиная с 2022 года, приводили к беспрецедентным пожарам, в результате которых десятки людей погибли, сотни получили ранения. Десятки тысяч гектаров лесов и зеленых насаждений были уничтожены огнем.​​​​​​​

