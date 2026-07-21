С 22 июля будут обнулены или снижены таможенные пошлины в отношении 367 товарных субпозиций для каждой стороны

Временное торговое соглашение ЕАЭС с Монголией вступает в силу С 22 июля будут обнулены или снижены таможенные пошлины в отношении 367 товарных субпозиций для каждой стороны

Временное торговое соглашение между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и его государствами-членами, с одной стороны, и Монголией, с другой стороны, вступает в силу в среду, 22 июля. Документ был подписан в городе Минск в Республике Беларусь 27 июня 2025 года.

Как сообщили в пресс-службе ЕАЭС, с этого момента будут обнулены или снижены таможенные пошлины в отношении 367 товарных субпозиций для каждой стороны, торговля по которым охватывает порядка 90% всего товарооборота.

Соглашение заключено на три года с возможностью автоматического продления действия еще на один трехлетний период.

«Для поставщиков из стран Евразийского экономического союза созданы уникальные условия – у Монголии нет других таких соглашений в регионе. Нашим производителям открывается доступ по широкой линейке продовольственных и промышленных товаров, таких как молочные продукты, напитки, кондитерские изделия и шоколад, автомобили и грузовики, косметика и парфюмерия, иные потребительские товары», – сообщил министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев.

В свою очередь, на рынок Союза в льготном режиме будут поступать высококачественная мясная продукция, знаменитый монгольский кашемир, другие промышленные и сельскохозяйственные товары.

В преддверии запуска Соглашения Комиссия вместе с бизнесом и ответственными ведомствами сторон согласовала ряд ключевых шагов, направленных на обеспечение дальнейшего роста поставок.

В частности, достигнуты договоренности о расширении сотрудничества в сфере агропромышленного комплекса, включая увеличение поставок мяса и мясной продукции, устранении технических барьеров доступа на рынки друг друга, развитии электронной торговли. «На ожиданиях вступления в силу Соглашения бизнес сторон активизировал деловые связи и нарастил взаимную торговлю в начале этого года на треть по сравнению с аналогичным периодом 2025 года,» – отметил министр ЕЭК.

Он выразил уверенность в том, что создаваемые документом условия позволят вывести отношения на качественно новый уровень». Андрей Слепнев призвал деловое сообщество активно использовать полученные преференции и развивать сотрудничество с монгольской стороной.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) - международная организация региональной экономической интеграции.

Государствами – членами Евразийского экономического союза являются Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Киргизская Республика и Российская Федерация.

ЕАЭС создан в целях всесторонней модернизации, кооперации и повышения конкурентоспособности национальных экономик и создания условий для стабильного развития в интересах повышения жизненного уровня населения государств-членов.

Договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) вступил в силу 1 января 2015 года. В рамках ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, проведение скоординированной, согласованной или единой экономической политики.

Главным органом Союза является Высший Евразийский экономический совет (ВЕЭС), в состав которого входят главы государств-членов. Заседания ВЕЭС проводятся не реже 1 раза в год. Структуру органов ЕАЭС также формируют Межправительственный совет на уровне глав правительств, Евразийская экономическая комиссия и Суд ЕАЭС.

