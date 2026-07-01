Внешнеторговый оборот Узбекистана за пять месяцев вырос до $32,8 млрд Нацкомитет по статистике обнародовал предварительные данные по внешнеторговому обороту

Товарооборот Узбекистана за январь–май 2026 года вырос на 3,7% за аналогичный период прошлого года и составил 32,8 млрд долларов, сообщил UzDaily cо ссылкой на данные Национального комитета по статистике.



Экспорт сократился на 15,5% — до 12,6 млрд, тогда как импорт вырос на 20,8% — до 20,1 млрд. В результате отрицательное сальдо внешней торговли достигло 7,5 млрд долларов — почти втрое больше, чем годом ранее (1,7 млрд).

Падение совокупного экспорта связано с резким снижением поставок золота — на 76,8%, с 6,5 млрд до 1,5 млрд долларов. Его доля в экспорте сократилась с 43,4% до 11,9%. При этом экспорт без учёта золота вырос на 29,4% — до 6,5 млрд. Наибольший рост показали готовые изделия (+99,7%, до 1,06 млрд), химическая продукция (+37,6%, до 1,05 млрд) и промышленные товары (+18%, до 1,9 млрд), в первую очередь за счёт текстиля и цветных металлов. Экспорт машин и транспортного оборудования увеличился на 38,2%.

Особенно динамично рос экспорт услуг — на 34,9%, до 4,6 млрд, что составило 36,3% от всего экспорта против 22,8% год назад. Основу структуры занимают туристические поездки (48,9%) и транспортные услуги (36,2%).

Импорт рос по всем ключевым категориям. Машины и транспортное оборудование заняли 33,1% от всего импорта (6,66 млрд, +20,5%), при этом особенно заметно выросли поставки автомобилей — на 25%, до 1,55 млрд, из них легковых — почти вдвое (на 84,4%). Импорт продовольствия увеличился на 42,3%, до 2,31 млрд, прежде всего за счет зерновых (+63,5%) и мяса (+46,9%). Импорт минерального топлива вырос на 31,7%, до 1,86 млрд, при этом поставки природного газа подскочили на 84,1%. Импорт химической продукции достиг 2,47 млрд (+12,3%), из которых на фармацевтику пришлось 794,9 млн.

Среди торговых партнеров лидируют Китай (23,4% товарооборота), Россия (17,6%) и Казахстан (6,9%). По экспорту товаров и услуг основными покупателями стали Россия (14,9%), Китай (9,2%), Афганистан (6,5%), Франция (5,0%) и Казахстан (4,5%). В структуре импорта доминируют Китай (32,3%), Россия (19,3%) и Казахстан (8,4%). Всего Узбекистан ведет торговлю более чем со 185 странами, а импорт поступает из 155 государств.