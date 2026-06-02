Источник РБК на топливном рынке связывает подготовку дополнительных мер по насыщению страны топливом с сокращением запасов в стране и снижением предложения на биржевых торгах

Власти РФ готовят новые меры для насыщения внутреннего рынка топлива Источник РБК на топливном рынке связывает подготовку дополнительных мер по насыщению страны топливом с сокращением запасов в стране и снижением предложения на биржевых торгах

Российские власти готовят пакет мер для насыщения внутреннего рынка топлива. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника, знакомые с содержанием поручений.

Сообщается, что вице-премьер РФ Александр Новак поручил профильным ведомствам проработать ряд вопросов для стабилизации внутреннего рынка топлива. В частности, они должны провести консультации с Беларусью для увеличения поставок бензина в Россию.

Кроме того, власти обсуждают возможность увеличить выплаты по импортному демпферу, в том числе на белорусское топливо. По словам одного из собеседников РБК, не исключено, что соответствующие изменения в Налоговый кодекс будут внесены задним числом — с 1 июня 2026 года.

Кроме того, Новак поручил Минэнерго и Минфину проработать вопрос продления до 30 июня 2027 года действия нулевой ставки ввозной таможенной пошлины на бензин. Еще одной мерой поддержки внутреннего рынка, по словам источников, может стать изменение налогового режима для отдельных видов топлива. В частности, власти планируют обнулить акциз на бензин АИ-95, полученный путем смешения на нефтебазах бензина АИ-92 и октаноповышающих присадок.

Одновременно правительство намерено усилить контроль над экспортом нефтепродуктов.

Сообщается, что профильным ведомствам поручено подготовить проекты постановлений о полном запрете экспорта бензина сроком на два месяца, включая поставки по некоторым межправительственным соглашениям. Таким образом, ограничения могут распространиться и на страны, которые ранее были исключены из-под действия экспортного эмбарго.

Помимо этого, обсуждается возможность введения полного запрета на экспорт дизельного топлива, за исключением поставок по межправсоглашениям. Однако предполагаемые сроки действия таких ограничений пока не определены.

Источник РБК на топливном рынке связывает подготовку дополнительных мер по насыщению страны топливом с сокращением запасов в стране и снижением предложения на биржевых торгах.



По словам собеседника, средний объем реализации бензина АИ-92 на Петербургской бирже с 25 по 29 мая составил 17 088 т, что на 26% ниже среднего значения с начала года в размере 23 тыс. т за одну торговую сессию. Показатель по марке АИ-95 за прошлую семидневку составил 9072 т — это на 43% ниже среднего значения с начала года. Это могло произойти на фоне сокращения загрузки или временной остановки ряда НПЗ после атак беспилотников.

Снизились и биржевые продажи дизельного топлива, производство которого в России считается профицитным и в среднем может достигать до 70% от всего объема выпуска. По данным собеседника РБК, средний объем продаж за указанный период составил 48 707 т, что почти на 17% ниже среднего с начала года (58,5 тыс. т). Он связывает сокращение биржевых продаж дизельного топлива с желанием нефтяных компаний заработать на экспорте при высоких мировых ценах на энергоресурсы на фоне кризиса в Ормузском проливе.