Власти Бельгии активировали национальный план реагирования на экстремальную жару

Власти Бельгии ввели в действие национальный план реагирования на жару из-за усиливающейся экстремальной жары.

Соответствующее решение принято по итогам совещания Национального кризисного центра Бельгии, Министерства здравоохранения, Королевского метеорологического института (RMI) и соответствующих ведомств.

Отмечается, что необычайно сильная волна жары, наблюдающаяся в Бельгии в последние дни, в ближайшие дни усилится и продлится как минимум до воскресенья.

С сегодняшнего дня на большей части территории Бельгии температура начнет превышать 35 градусов, что может представлять серьезную угрозу для здоровья, а в пятницу столбики термометров могут достичь 38 градусов. Также указывается, что практически на всей территории страны действует оранжевый уровень погодной опасности из-за аномально высоких температур воздуха.

Метеослужбы предупреждают, что ночные температуры останутся аномально высокими, а концентрация озона в ближайшие дни значительно возрастет. В ведомстве напомнили, что оранжевый уровень тревоги вводится в случае, когда температура поднимается выше 35 градусов.

Гражданам рекомендовано обильно употреблять жидкость, избегать длительного пребывания под солнцем, воздерживаться от интенсивных физических нагрузок в полуденные часы, носить соответствующую одежду, находиться в прохладных помещениях и внимательно следить за своим самочувствием.

Тем временем Бельгийские железные дороги (SNCB) объявили об отмене примерно 100 ж/д рейсов ежедневно в период со среды по пятницу из-за экстремальной жары.

В компании подчеркнули, что это решение было принято для обеспечения безопасности пассажиров и персонала, а также рекомендовали уязвимым группам населения, по возможности воздерживаться от поездок.

