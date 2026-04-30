Вице-премьер РФ исключил начало «ценовой войны» в нефтяной отрасли Мы как крупнейшая страна - производитель нефти не собираемся выходить из ОПЕК+ , - Александр Новак

Россия не планирует выходить из ОПЕК+, поскольку соглашение позволяет «нивелировать» риски нефтяных рынков в период кризиса. Об этом заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Кавказского инвестиционного форума.

«Мы как крупнейшая страна - производитель нефти не собираемся выходить из этой кооперации, потому что считаем, что она очень хорошо нивелирует риски нефтяных рынков во время кризиса, позволяет сохранять стратегию инвестиционной активности, перспективы развития отрасли и взаимодействие между странами в постоянном режиме», - сказал Новак, слова которого приводят российские СМИ.

По его словам, страны ОПЕК+ продолжат работать вместе, несмотря на выход ОАЭ. «Думаю, каждая страна сама скажет за себя отдельно», - отметил вице- премьер.

Новак также исключил начало «ценовой войны» в нефтяной отрасли на фоне выхода ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+. «В текущей ситуации какая может быть ценовая война, когда на рынке дефицит? Поэтому мы видим, что продолжается глубочайший кризис в отрасли», - отметил он.

«Огромное количество нефти сегодня не поступает на рынок. Спрос значительно выше предложения. Конечно, сейчас мы видим дисбаланс из-за логистических затруднений серьезных, из-за ситуации на Ближнем Востоке», - сказал вице-премьер, указав на то, что все это негативно влияет на рынок. «Но в целом мы считаем, что для нефтяной отрасли это тоже не очень хороший фактор, потому что потребители при высоких ценах вынуждены искать альтернативные источники».