Вице-премьер Бельгии заявил о необходимости обновления Таможенного союза Турции и ЕС Невозможно вести бизнес в 2026 году в рамках, разработанных 30 лет назад. Мир сильно изменился, - Максим Прево

Вице-премьер Бельгии, министр иностранных дел, европейских дел и сотрудничества в области развития Максим Прево заявил о необходимости обновления Таможенного союза между Турцией и Европейским союзом (ЕС).

«Невозможно вести бизнес в 2026 году в рамках, разработанных 30 лет назад. Мир сильно изменился. За это время он, возможно, изменился уже 12 раз. Именно поэтому мы решительно выступаем за обновление Таможенного союза», — сказал он, выступая на открытии Бельгийско-турецкого экономического форума, прошедшего в штаб-квартире Союза торговых палат и товарных бирж Турции (TOBB) в Анкаре.

Прево отметил наличие в Бельгии многочисленной и хорошо интегрированной турецкой общины, насчитывающей около 270 тысяч человек.

По его словам, некоторые граждане с турецкими корнями занимают должности депутатов и губернаторов, что свидетельствует о тесных связях между двумя странами.

Министр подчеркнул, что нынешний визит бельгийской делегации стал крупнейшей экономической миссией, когда-либо прибывавшей в Турцию.

«Это имеет для нас действительно очень важное значение. И это вовсе не случайность. Это наглядно демонстрирует, какое значение Бельгия придает Турции», — сказал Прево.

Фото : Dilara İrem Sancar/AA

Он отметил, цель миссии заключается не только в развитии бизнеса, но и в укреплении исторических связей. Прево напомнил, что первое торговое соглашение между Бельгией и Османским государством было подписано еще в 1838 году.

После успешного старта мероприятий в Стамбуле Бельгийская экономическая миссия продолжила работу в Анкаре — политическом центре Турции, где принимаются ключевые решения, - указал он.

TOBB — важный партнер для Бельгии и ЕС

Кроме того, Прево поблагодарил TOBB за тесное сотрудничество и назвал организацию важным партнером как для Бельгии, так и для ЕС.

Министр отметил, что TOBB объединяет деловые круги и способствует достижению конкретных результатов в сфере торговли, инвестиций и инноваций посредством диалога, а также обратил внимание на роль главы TOBB Рифата Хисарджыклыоглу в вопросе поддержания экономического диалога с Турцией.

Анкара, являющаяся вторым крупнейшим экономическим центром Турции, предоставляет важную возможность для дальнейшего углубления этого диалога. Хотя на Стамбул приходится около 30% ВВП страны, большая часть экономической активности, порядка 70%, сосредоточена в Анатолии, - указал он.

«Бельгия хочет быть партнером всей Турции»

По словам Прево, будущее Турции строится не только «на берегах Стамбульского пролива» , но и в Эгейском регионе, Анатолии, на Черном море и на юго-востоке страны.

«Бельгия хочет быть партнером для всей страны. Эта миссия предоставляет для этого прекрасную возможность. Мы надеемся, что сможем выстроить долгосрочное и прочное сотрудничество», — сказал министр.

Прево сообщил, что в ходе визита в Турцию встретился с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, вице-президентом Джевдетом Йылмазом и рядом министров, с которыми обсуждал общие приоритеты и возможности для бельгийских компаний.

Кроме того, министр подчеркнул важность форумов и семинаров, указав на то, что диалог на высоком уровне должен сопровождаться взаимодействием деловых кругов «на местах».

«Мы выступаем за обновление Таможенного союза»

Прево заявил, что в ходе контактов с турецкими властями постоянно поднимает вопрос о необходимости обновления Таможенного союза.

По словам Прево, Брюссель осознает наличие некоторых двусторонних вопросов, связанных с обновлением соглашения, однако считает, что модернизация Таможенного союза принесет пользу обеим сторонам.

«Потому что Таможенный союз до сих пор охватывал только промышленную продукцию. Он не включает сферу услуг и сельское хозяйство. Поэтому его обновление действительно имеет важное значение», — отметил бельгийский министр.

Прево сообщил, что объем торговли между Бельгией и Турцией в 2025 году составил около 12 млрд евро, подчеркнув необходимость удвоения этого показателя.

По мнению министра, такая цель является амбициозной, но вполне достижимой.

«Нам также необходимо обновить инвестиционное соглашение между Бельгией, Люксембургом и Турцией. Оно было подписано 40 лет назад — в 1986 году. Его обязательно нужно модернизировать. По этому поводу уже был дан политический сигнал. В Бельгии мы намерены запустить этот процесс и содействовать его продвижению. Наряду с этим мы постараемся содействовать развитию промышленности как в Бельгии и Люксембурге, так и в Турции», — сказал он.

Прево также подчеркнул необходимость укрепления контактов для подписания новых соглашений.

«Если мы партнеры и союзники, это также означает, что иногда мы конкурируем друг с другом. Поэтому надеюсь, что лучшая футбольная команда выиграет чемпионат мира», — добавил он.