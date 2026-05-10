Делегация во главе с королевой Матильдой проведет до 14 мая переговоры с участием более 400 бизнесменов

Визит королевы Матильды даст новый импульс торговле между Турцией и Бельгией Делегация во главе с королевой Матильдой проведет до 14 мая переговоры с участием более 400 бизнесменов

В ходе контактов министра торговли Турции Омера Болата с делегацией во главе с королевой Бельгии Матильдой, которая прибыла в воскресенье, 10 мая в Стамбул, планируется сосредоточиться на расширении сотрудничества в ряде стратегических областей — от оборонпрома до энергетики, от зеленой экономики до электронной коммерции, а также положить начало новой эпохе в торговле.

Как сообщили в Минторге Турции, королева Матильда по приглашению президента Реджепа Тайипа Эрдогана проведет в Турции переговоры, начиная с понедельника, 11 мая.

Переговоры пройдут в рамках «Бельгийской экономической миссии», организованной с целью вывода двусторонних отношений на более высокий уровень.

Делегация во главе с королевой Матильдой проведет масштабные переговоры до 14 мая с участием более 400 представителей бизнеса, представляющих почти 200 бельгийских компаний.

В состав прибывшей делегации входят также вице-премьер и глава МИД Максим Прево, министр обороны и внешней торговли Тео Франкен, министр-президент правительства Брюссельского столичного региона Борис Дильес, премьер-министр Фландрии Маттиас Депендале и вице-премьер Валлонии Пьер-Ив Желоле.

Двусторонние переговоры и встречи с участием делегаций

В рамках программы министр Омер Болат с бельгийскими коллегами встречи в формате один на один и с участием делегаций. Планируется рассмотреть стратегический аспект торгово-экономических отношений между двумя странами.

В ходе контактов будет дана оценка шагам по развитию сотрудничества в таких областях, как торговля, инвестиции, оборонная промышленность, логистика, транспорт, энергетика, цифровая трансформация, зеленая экономика, медицинские технологии, информационно-коммуникационные технологии, электронная коммерция и глобальные цепочки поставок.

Представителям бельгийского бизнеса презентуют производственный потенциал Турции

Тем временем представители деловых кругов двух стран встретятся на Турецко-бельгийском бизнес-форуме и проведут обмен мнениями по развитию новых партнерств и инвестиционных возможностей.

В рамках программы визита, которая включает инвестиционные встречи, отраслевые рабочие сессии, двусторонние и межкорпоративные (B2B) переговоры, бельгийским инвесторам будет представлен производственный потенциал Турции, мощная промышленная инфраструктура, логистические преимущества и стратегическое расположение.

Ожидается, что экономическая миссия из Бельгии, организованная после 14-летнего перерыва, откроет дверь в новую эру в экономических отношениях двух стран и переведет существующее сотрудничество на более стратегическую, интегрированную и устойчивую основу.

Турецкие компании вкладывают инвестиции в стратегические сектора Бельгии

Объем товарооборота между Турцией и Бельгией в прошлом году превысил 9,2 млрд долларов, при этом взаимные инвестиции продолжают расти.

Инвестиции Бельгии в турецкую экономику приблизились к 5 млрд долларов. Турецкие компании, в свою очередь, наращивают свои инвестиции в этой стране в ряде стратегических секторов — от логистики до энергетики, от нефтехимии до здравоохранения, от строительства до промышленности.