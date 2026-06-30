По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число туристов, прибывших в страну выросло на 27,3%

Более 5,3 млн иностранных туристов посетили Узбекистан с начала года По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число туристов, прибывших в страну выросло на 27,3%

В январе-мае этого года Узбекистан посетили 5 млн 351 тыс. 868 иностранных туристов.

Согласно данным Национального статистического комитета Узбекистана, за первые 5 месяцев года число иностранных посетителей, прибывших в страну с туристическими целями, увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1 млн 100 тыс. человек, или на 27,3%, достигнув 5 млн 351 тыс. 868.

В этот период в десятку стран, откуда в Узбекистан прибыло наибольшее число туристов, вошли Кыргызстан — 1 млн 539 тыс. 503 человека, Казахстан — 1 млн 246 тыс. 689 человек, Таджикистан — 1 млн 211 тыс. 60 человек, Россия — 465 тыс. 885 человек, Афганистан — 198 тыс. 910 человек, Китай — 178 тыс. 121 человек, Туркменистан — 136 тыс. 997 человек, Турция — 78 тыс. 312 человек, Индия — 20 тыс. 807 человек и Германия — 18 тыс. 291 человек.

Узбекистан, который в последние годы активно инвестирует в туристическую инфраструктуру, упрощает визовые процедуры и проводит международные кампании по продвижению страны. В 2019 году страну посетили 6 млн 748 тыс. туристов.

В прошлом году Узбекистан принял 11 млн 700 тыс. иностранных туристов. Этот показатель вырос на 46,8% по сравнению с предыдущим годом и стал самым высоким годовым темпом роста за всю историю наблюдений.

Узбекские власти намерены довести число иностранных туристов до 15 млн к концу 2026 года, а в среднесрочной перспективе - до 20 млн.