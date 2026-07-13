Июнь 2026 года стал самым жарким июнем за всю историю метеонаблюдений в Великобритании

Более 2,7 тыс. человек умерли в Великобритании из-за жары за два месяца Июнь 2026 года стал самым жарким июнем за всю историю метеонаблюдений в Великобритании

Аномально высокие температуры, наблюдавшиеся в Великобритании в мае и июне, стали причиной смерти более 2,7 тыс. человек.



К такому выводу пришли исследователи Имперского колледжа Лондона, Метеорологической службы Великобритании (Met Office) и Лондонской школы гигиены и тропической медицины, входящие в международную научную группу World Weather Attribution (WWA), проанализировав влияние рекордной жары в Англии и Уэльсе на уровень смертности.

Согласно исследованию, в мае с экстремально высокими температурами связали смерть 550 человек. В течение месяца температура поднималась до 35,1 градуса, что стало рекордным показателем для мая.

По оценкам ученых, из-за волны жары, особенно усилившейся во второй половине июня, умерли около 2,2 тысячи человек. Во время июньской жары Met Office не менее трех раз подряд объявляла красный уровень опасности и предупреждала о рисках для здоровья.

Таким образом, общее число смертей, связанных с волнами жары в Англии и Уэльсе в мае и июне, превысило 2,7 тысячи.

Июнь 2026 года стал самым жарким июнем за всю историю метеонаблюдений в Великобритании. В некоторых районах температура превышала 36 градусов.

В июне, когда Западная Европа столкнулась с особенно сильной жарой, в Германии с высокими температурами связали около 5,5 тысячи смертей, во Франции - 2 тысячи, а в Бельгии - 1,2 тысячи.