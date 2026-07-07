Болат: Турция вносит вклад в экономическую устойчивость НАТО и безопасность цепочек поставок Министр торговли Турции отметил стратегическое положение страны, развитие оборонной промышленности и роль Анкары в торгово-экономических связях альянса

Министр торговли Турции Омер Болат заявил, что Турция благодаря своему стратегическому положению, развитой логистической инфраструктуре, мощному промышленному потенциалу и динамичной предпринимательской экосистеме является одной из ведущих стран, способствующих экономической устойчивости НАТО и безопасности цепочек поставок.

Болат выступил с письменным заявлением о торгово-экономических отношениях между Турцией и НАТО в связи с проведением в Анкаре 36-го саммита глав государств и правительств НАТО.

Он отметил, что благодаря экономической политике, ориентированной на производство, инвестиции, занятость и экспорт, проводимой под руководством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, страна за последнюю четверть века создала заметную историю успеха в мировой экономике и торговле.

По словам Болата, Турция занимает сильные позиции среди союзников по НАТО благодаря своему геостратегическому положению, укрепляющейся экономике, росту внешней торговли и развитию оборонной промышленности.

Министр сообщил, что по состоянию на прошлый год страны НАТО с совокупным экономическим объемом в 59,2 трлн долларов обеспечивали 50,1% мирового валового внутреннего продукта.

Он подчеркнул, что Турция в 2025 году с объемом экономики около 1,6 трлн долларов в текущих ценах стала восьмой крупнейшей экономикой среди стран НАТО, а по паритету покупательной способности с показателем 3,8 трлн долларов заняла пятое место.

«Турция является одной из экономик НАТО, наиболее быстро увеличивших свой экономический масштаб»

Болат отметил, что в период с 2002 по 2025 год Турция занимала ведущие позиции среди стран НАТО как по росту экономического объема, так и по увеличению дохода на душу населения.

«Особенно благодаря высоким темпам роста в этот период Турция стала одной из стран НАТО, наиболее быстро увеличивших свой экономический масштаб, значительно укрепив свои позиции в глобальных цепочках создания стоимости благодаря производственной мощи, экспортному потенциалу и эффективности в международной торговле», — заявил он.

Болат сообщил, что ВВП Турции, составлявший в 2002 году 238,7 млрд долларов, к 2025 году вырос в 6,7 раза и достиг 1 трлн 596,3 млрд долларов, а доход на душу населения увеличился в 5,2 раза — с 3 616 до 18 040 долларов.

По его словам, в 2025 году страны НАТО с объемом внешней торговли в 23 трлн долларов обеспечивали 44,7% мировой торговли.

Министр отметил, что в этот период страны НАТО осуществляли 60,7% своего экспорта и 56,7% импорта с государствами — членами альянса.

Он сообщил, что экспорт Турции в страны НАТО в прошлом году составил 150,3 млрд долларов, а импорт из этих стран — 139,3 млрд долларов.

Таким образом, общий объем внешней торговли Турции со странами НАТО достиг 289,7 млрд долларов, при этом профицит торгового баланса составил 11 млрд долларов.

Доля стран НАТО в общем экспорте Турции составила 55,9%, а в импорте — 35,9%.

«Турция является страной с чистым притоком инвестиций в отношениях со странами НАТО»

Болат сообщил, что объем прямых иностранных инвестиций Турции в странах НАТО по состоянию на прошлый год составил 42,6 млрд долларов, тогда как объем инвестиций этих стран в Турции достиг 150,6 млрд долларов.

Он отметил, что доля стран НАТО в общем объеме прямых иностранных инвестиций в Турции составляет 67,5%.

«Таким образом, Турция является страной с чистым притоком инвестиций в инвестиционных отношениях со странами НАТО. Среди стран НАТО Нидерланды, Германия, Испания, Великобритания и Франция занимают ведущие позиции по объему прямых инвестиций в Турцию», — заявил Болат.

Он также подчеркнул, что страны НАТО с населением 988 млн человек составляют около 12% населения мира, а Турция с населением 86,1 млн человек занимает второе место среди них после США и выделяется молодым и квалифицированным населением.

«Расходы Турции на оборону в прошлом году достигли 36,4 млрд долларов»

Болат заявил, что Турция за последнюю четверть века значительно увеличила свои производственные мощности и укрепила позиции на мировых рынках в таких сферах, как автомобилестроение, машиностроение, химическая промышленность, электроника, оборонная и авиационная промышленность, а также высокотехнологичное производство.

Он сообщил, что в прошлом году совокупные расходы стран НАТО на оборону, по оценкам, достигли 1,64 трлн долларов, а расходы Турции на оборону выросли до 36,4 млрд долларов.

По его словам, доля оборонных расходов Турции в ВВП составила 2,3%, что превышает целевой показатель НАТО в 2%.

«Особенно развитие оборонной промышленности и отраслей с высокой добавленной стоимостью еще больше укрепляет стратегическую роль Турции в производственной и снабженческой экосистеме НАТО», — заявил Болат.

Он отметил, что Турция занимает важное место не только по объемам расходов на оборону, но и по экспорту оборонной продукции.

«По состоянию на 2025 год Турция с объемом экспорта оборонной и авиационной промышленности, превышающим 10 млрд долларов, занимает 11-е место в мире, обеспечивая 1,8% мирового экспорта оборонной продукции», — сообщил министр.

Болат также отметил, что в рейтинге Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) среди 100 крупнейших мировых компаний в сфере вооружений и военных услуг число турецких компаний увеличивается.

По его словам, по итогам 2024 года в первую сотню вошли пять турецких компаний: ASELSAN, TUSAŞ, BAYKAR, ROKETSAN и MKE.

«Страны НАТО являются важными торговыми партнерами Турции»

Болат сообщил, что крупнейшим торговым партнером Турции среди стран НАТО является Германия, объем внешней торговли с которой в прошлом году достиг 52,3 млрд долларов.

За Германией следуют США с 34,4 млрд долларов, Италия с 28,9 млрд долларов, Франция с 24,1 млрд долларов и Великобритания с 24 млрд долларов.

Он напомнил, что в январе-июне текущего года Турция осуществила экспорт на сумму 136,1 млрд долларов и импорт на 89,2 млрд долларов, а общий объем внешней торговли достиг 325,2 млрд долларов.

Болат отметил, что страны НАТО продолжают оставаться важными торговыми партнерами Турции.

По его словам, за первые шесть месяцев года экспорт Турции в страны НАТО составил 75,9 млрд долларов, а импорт из этих стран — 68,3 млрд долларов.

Таким образом, общий объем внешней торговли Турции со странами НАТО в первой половине года достиг 144,2 млрд долларов, а положительное сальдо составило 7,5 млрд долларов.

Болат подчеркнул, что по состоянию на прошлый месяц годовой объем экспорта Турции в страны НАТО составил 152,4 млрд долларов, а импорт — 140,1 млрд долларов.

«Эта картина показывает, что страны НАТО для Турции являются не только оборонным союзом, но и одними из важных торговых партнеров. Турция благодаря своему стратегическому положению на пересечении Европы, Азии, Ближнего Востока и Африки, развитой логистической инфраструктуре, сильной промышленной базе и динамичной предпринимательской экосистеме входит в число ведущих стран, способствующих экономической устойчивости НАТО и безопасности цепочек поставок», — заявил Болат.

Он добавил, что Министерство торговли продолжит работу по увеличению экспорта, поддержке производства с высокой добавленной стоимостью, повышению конкурентоспособности на мировых рынках и укреплению позиции Турции в международной торговле.