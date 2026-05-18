Белый дом опубликовал бюллетень экономических договоренностей с КНР по итогам визита Трампа

Белый дом обнародовал детали договоренностей, достигнутых между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином о развитии экономических отношений двух стран.

Сообщается, что в ходе первого с 2017 года визита президента США в Китай достигнута договоренность по ряду вопросов.

В частности, два лидера приняли решение о создании двух новых межгосударственных структур — Торгового и Инвестиционного советов.

Совет по торговле позволит правительству США и правительству Китая регулировать двустороннюю торговлю товарами, не относящимися к категории чувствительных, а Совет по инвестициям обеспечит межправительственную платформу для обсуждения вопросов, связанных с инвестициями, пояснили в Белом доме.

В заявлении указано, что Трамп завершил переговоры по комплексному пакету обязательств, которые будут способствовать созданию высокооплачиваемых рабочих мест для американцев и открытию новых рынков для американских товаров, и приводятся подробности этих обязательств.

В Белом доме отметили, что Китай разрешит обеспокоенность США по поводу сбоев в цепочках поставок редкоземельных элементов и других критически важных минералов, а также устранит обеспокоенность США в отношении запретов или ограничений на продажу оборудования и технологий для производства и переработки редкоземельных металлов.

Подчеркивается, что Китай одобрил закупку 200 американских самолетов Boeing от имени китайских авиакомпаний, что, как отмечается, создаст высокооплачиваемые и высококвалифицированные рабочие места в обрабатывающей промышленности США.

Также сообщается, что в дополнение к обязательствам по закупке соевых бобов, данным Китаем в октябре 2025 года, Пекин будет закупать сельскохозяйственную продукцию США на сумму не менее 17 млрд долларов в год в 2026, 2027 и 2028 годах.

Кроме того, в Белом доме сообщили, что КНР восстановила доступ на рынок для американской говядины, а также возобновил импорт мяса птицы из штатов США, признанных свободными от птичьего гриппа.​​​​​​​

