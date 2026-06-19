Банк России снизил ключевую ставку до 14,25% Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях, - сообщили в регуляторе

Совет директоров Банка России 19 июня принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 14,25% годовых. Об этом говорится в сообщении российского регулятора.

«Рост экономики продолжается умеренными темпами после временного снижения в начале года. Устойчивый рост цен, по оценке Банка России, немного снизился, но в целом остается в диапазоне 4–5% в пересчете на год. В последние месяцы ускорился рост кредитования. Бюджетная политика на трехлетнем горизонте будет более стимулирующей, чем ожидалось ранее. Это может потребовать более высокой траектории ключевой ставки, чем было заложено в апрельском базовом сценарии», - следует из сообщения.

В сообщении отмечается, что Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий.

«По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,5–5,5% в 2026 году. Устойчивая инфляция сложится вблизи 4% во втором полугодии 2026 года. В 2027 году и далее годовая инфляция будет находиться на цели», - отметили в регуляторе.

Сообщается, что в апреле – мае текущий рост цен с поправкой на сезонность замедлился в среднем до 2,1%. Аналогичный показатель базовой инфляции в среднем составил 4,2% после 6,2% в предыдущем квартале.

«Оценка устойчивой инфляции в последние месяцы несколько снизилась, но по-прежнему находится в диапазоне 4–5% в пересчете на год, а годовая инфляция на 15 июня составила 5,6%», - следует из публикации. «Снижение напряженности на рынке труда замедлилось. По данным опросов, доля предприятий, испытывающих дефицит кадров, перестала сокращаться. Планы компаний по индексации зарплат в 2026 году снижаются. При этом рост зарплат продолжает опережать рост производительности труда. Безработица остается на исторических минимумах», - сообщил регулятор.

Банк России на последнем заседании 24 апреля снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов — до 14,5%.

В июне 2025 года регулятор впервые с сентября 2022 года приступил к смягчению денежно-кредитной политики, снизив ставку с 21% до 20%. Впоследствии ключевая ставка была поэтапно уменьшена до 15,5% к концу 2025 года и до 15% в марте 2026 года.