За аэропортом Стамбула следуют аэропорты Амстердама (1402 рейса), Парижа Шарль де Голль (1382 рейса), Лондона Хитроу (1314 рейсов) и Франкфурта (1297 рейсов)

Аэропорт Стамбула стал самым загруженным аэропортом Европы с 1491 рейсом в день За аэропортом Стамбула следуют аэропорты Амстердама (1402 рейса), Парижа Шарль де Голль (1382 рейса), Лондона Хитроу (1314 рейсов) и Франкфурта (1297 рейсов)

Аэропорт Стамбула стал самым загруженным аэропортом Европы с 1 по 7 июня, обслужив в среднем 1491 рейс в день.

Европейская организация по обеспечению безопасности воздушного движения (EUROCONTROL) опубликовала «Европейский авиационный отчет» за период с 1 по 7 июня.

Согласно отчету, аэропорт Стамбула в этот период занял первое место среди самых загруженных аэропортов Европы со среднесуточным показателем 1491 рейса.

За аэропортом Стамбула следуют аэропорты Амстердама (1402 рейса), Парижа Шарль де Голль (1382 рейса), Лондона Хитроу (1314 рейсов) и Франкфурта (1297 рейсов).