Аэропорт Сабиха Гёкчен побил суточные рекорды в 4 различных категориях

12 июля в международном аэропорту Стамбула имени Сабихи Гёкчен (ISG) был зафиксирован рекордный показатель за всю историю в четырёх различных сферах.

Согласно заявлению компании, пассажиры, решившие совместить официальный праздник «День демократии и национального единства» (15 июля) с выходными, обеспечили 12 июля рекордный пассажиропоток за всю историю аэропорта, при этом за один день были побиты рекорды в четырех различных категориях.

Аэропорт имени Сабихи Гёкчен 12 июля принял 166 734 пассажира, побив рекорд по максимальному пассажиропотоку за один день в своей истории. Аэропорт, в котором особенно заметна была интенсивность международных рейсов, превзошел также предыдущие рекорды, зафиксированные в июле.

В аэропорту «количество прибывающих международных рейсов» достигло 257, «количество прибывающих международных пассажиров» — 49 280, а «общее количество международных рейсов» — 505, что стало рекордным показателем за всю историю.

Интенсивный трафик удалось без проблем организовать благодаря координации и тщательному планированию со стороны Управления международного аэропорта Стамбула имени Сабихи Гёкчен (HEAŞ) и оператора терминала ISG.

Все подразделения — от управления воздушным движением до операций на перроне, от обслуживания в терминалах до обеспечения безопасности, уборки и организации движения пассажиров — работали круглосуточно без перерывов.

Рост пассажиропотока способствует развитию аэропорта

Согласно актуальным данным Международного совета аэропортов (ACI Europe), в первые 5 месяцев года ISG увеличил пассажиропоток на 7 % по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, став самым быстрорастущим аэропортом Европы в категории «Крупных аэропортов» с годовой пропускной способностью свыше 40 миллионов пассажиров. В мае же, продемонстрировав темпы роста на уровне 2,9%, он занял 4-е место в рейтинге самых быстрорастущих аэропортов Европы в этой же категории.

В рейтинге пассажиропотока аэропорт имени Сабихи Гёкчен сохранил 9-е место в Европе за первые 5 месяцев года.