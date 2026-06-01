Международный аэропорт достиг самого высокого суточного трафика за всю свою историю

Аэропорт Сабиха Гёкчен в Стамбуле установил рекорд по количеству обслуженных рейсов Международный аэропорт достиг самого высокого суточного трафика за всю свою историю

Международный аэропорт Сабихи Гёкчен в Стамбуле достиг рекордного суточного трафика за всю историю.

Как сообщили в отделе корпоративных коммуникаций компании HEAŞ — уполномоченного оператора аэропорта, в последний день праздника Курбан-байрам в общей сложности было совершено 894 взлета и посадки на внутренних и международных линиях. Этот воздушный трафик стал рекордным за всю историю аэропорта по количеству рейсов, выполненных за один день.

Четкая координация между HEAŞ и оператором терминала İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) позволила успешно и без сбоев справиться с праздничной нагрузкой и рекордным трафиком.

HEAŞ эффективно контролировала все операционные процессы - от служб управления воздушным движением и перронного контроля до технической инфраструктуры и безопасности воздушного пространства.

Со стороны терминала команды ISG круглосуточно обеспечивали операционную деятельность, безопасность, уборку, навигацию пассажиров и комфорт путешественников.

Таким образом, интенсивный праздничный трафик прошел без единого сбоя. Этот рекорд, отражающий растущую загрузку аэропорта, в очередной раз подтвердил стратегическое расположение международного аэропорта Сабихи Гёкчен и надежность его технологической инфраструктуры.

