Оэропорт имени Сабихи Гёкчен занял первое место в Европе с показателем своевременных вылетов на уровне 88%

Аэропорт имени Сабихи Гёкчен стал лидером в Европе по показателю своевременных вылетов Оэропорт имени Сабихи Гёкчен занял первое место в Европе с показателем своевременных вылетов на уровне 88%

Международный аэропорт имени Сабихи Гёкчен признан «самой пунктуальной» воздушной гаванью Европы в период с 8 по 14 июня.

Как сообщили в Управлении аэропорта HEAŞ, Европейская организация по безопасности воздушной навигации (EUROCONTROL) опубликовала «Отчет о работе европейской авиационной сети» за период с 8 по 14 июня.

Согласно отчету, аэропорт имени Сабихи Гёкчен занял первое место в Европе с показателем своевременных вылетов на уровне 88%.

На втором месте расположился аэропорт Стамбула с показателем 86%. Далее следуют аэропорт Осло - 83% , аэропорт Копенгагена - 80% и аэропорт Вены -79% .

Генеральный директор HEAŞ Фарук Каджыр заявил, что достигнутый результат стал следствием системной и планомерной работы.

По его словам, аэропорт Сабихи Гёкчен не только успешно справляется с высоким пассажиропотоком, но и становится одним из эталонов операционной эффективности в европейской авиации.

«Этот результат — не разовый успех, а итог последовательного планирования. Это достижение является ощутимым результатом нашей способности безопасно, устойчиво и эффективно управлять большим объемом воздушного движения, в сочетании с тесной координацией с заинтересованными сторонами и нашим подходом к долгосрочному планированию», — подчеркнул Каджыр.