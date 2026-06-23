Согласно последнему годовому отчету компании, по состоянию на 31 мая 2026 года численность штатных сотрудников Oracle сократилась до 141 тыс. человек против 162 тыс. годом ранее

Американская Oracle уволила 21 тыс. сотрудников в рамках перехода к технологиям ИИ Согласно последнему годовому отчету компании, по состоянию на 31 мая 2026 года численность штатных сотрудников Oracle сократилась до 141 тыс. человек против 162 тыс. годом ранее

Американская корпорация Oracle, специализирующаяся на разработке программного обеспечения, за последний год сократила 21 тыс. сотрудников в рамках стратегии по перестройке бизнес-процессов с учетом технологий искусственного интеллекта.

Согласно последнему годовому отчету компании, по состоянию на 31 мая 2026 года численность штатных сотрудников Oracle сократилась до 141 тыс. человек против 162 тыс. годом ранее. Таким образом, под сокращение попали около 21 тыс. работников, что составляет примерно 13% от общей численности персонала компании.

В отчете отмечается, что интеграция технологий искусственного интеллекта в операционные процессы привела к сокращению рабочих мест, и такая тенденция может сохраниться в будущем.



Среди причин увольнений компания назвала изменения в руководстве, переход на новые продукты, стратегическую реорганизацию и процессы слияний и поглощений.

Масштабные сокращения отразились и на финансовых показателях Oracle.



Расходы на выплату выходных пособий и другие затраты, связанные с реструктуризацией, выросли с 374 млн долларов, зафиксированных в мае 2025 года, до 1,84 млрд долларов по итогам последнего финансового года.

Руководство компании предупредило, что процессы реорганизации могут привести к сбоям в рабочих процессах.

Кроме того, ожидается, что организационные изменения вызовут дефицит квалифицированных специалистов на отдельных направлениях, что может привести к снижению производительности и негативно сказаться на доходах компании.

На этом фоне обращает на себя внимание тенденция среди технологических компаний, прежде всего в США, когда инвестируя сотни миллиардов долларов в создание инфраструктуры для искусственного интеллекта, включая центры обработки данных, они одновременно стремятся сократить расходы на персонал, которые остаются одной из крупнейших статей затрат.

Между тем развитие искусственного интеллекта усиливает опасения по поводу потери рабочих мест в мировом технологическом секторе.

По данным портала Layoffs.fyi, отслеживающего сокращения в отрасли, только в этом году число уволенных сотрудников технологических компаний по всему миру превысило 121 тыс. человек.