MSC Cruises предлагает круизы по Эгейскому и Адриатическому моря из Стамбула и Кушадасы

Компания MSC Cruises, предлагает на протяжении всего лета возможность открыть для себя очаровательные маршруты по Эгейскому и Адриатическому морям на двух своих лайнерах, отправляющихся из Стамбула и Кушадасы.



Согласно заявлению MSC Cruises, принадлежащий компании лайнер MSC Fantasia находится в Стамбуле для выполнения рейсов в Турции в летний сезон.



В рамках круизов по Эгейскому и Адриатическому морям, которая привлекает растущий интерес турецких пассажиров круизных лайнеров благодаря доступным ценам и насыщенным маршрутам, лайнер предлагает своим гостям сочетание комфорта, приключений и незабываемых впечатлений.



Круизная компания MSC Cruises, работающая в Турции уже 20 лет и имеющая единственный офис в стране, стремится сделать круизный туризм доступным для широких масс благодаря 9-дневной программе, ценам от 629 евро на человека, акциям раннего бронирования и удобным портам отправления.



Рейсы, начинающиеся в Стамбуле, заходят в порты Корфу, Катаколон и Пире в Греции, а также Бари и Триест в Италии, после чего завершаются в Кушадасы, откуда лайнеры возвращаются в Стамбул.

MSC Fantasia — это первый лайнер, на котором компания MSC Cruises воплотила в жизнь концепцию «корабль в корабле», основанную на подходе к обслуживанию премиум-класса. Обновленная в этом году зона MSC Yacht Club предлагает гостям эксклюзивный отдых с роскошными люксами, услугами личного дворецкого, а также частными ресторанами и лаунджами.



MSC Fantasia спроектирован так, чтобы обеспечить комфортное путешествие во всех деталях. На борту находится 1637 кают, и судно может принять 4 363 пассажира.



Эта специальная программа, которая будет проводиться еженедельно в период с мая по октябрь, предоставит турецким пассажирам круизных лайнеров возможность открыть для себя очаровательные маршруты Средиземного моря в сопровождении привлекательных ценовых преимуществ и уникальных гастрономических впечатлений. Стоимость 7-дневного (8 ночей) тура начинается от 659 евро.



Начав летний сезон с первого рейса из Кушадасы, MSC Divina посетит Кушадасы в общей сложности 26 раз в рамках 7-дневных туров, которые продлятся до 19 октября. MSC Divina, предлагающая 1751 каюту с внутренними, внешними, балконами и люксами, удовлетворяет любые потребности благодаря соединенным семейным каютам.

Насыщенный маршрут из Кушадасы включает в себя остановки на популярных греческих островах Санторини и Миконос, а также в исторических городах Италии — Неаполе и Риме. По завершении программы тур заканчивается в Кушадасы.



- Мы предлагаем специальные ценовые преимущества для наших турецких гостей



В заявлении приводится оценка Ишына Хекимоглу, странового менеджера MSC Cruises в Турции, который отметил, что компания готовыак летнему сезону. Он сообщил, что компания является лидером рынка в Европе, Южной Америке, на Ближнем Востоке и в Южной Африке, а на глобальном уровне — самым быстрорастущим круизным брендом.



Отметив, что они продолжают инвестировать в популяризацию данной модели путешествий на турецком рынке, Хекимоглу сказал: «Увеличивая количество судов, пассажировместимость и количество портов отправления, мы предлагаем специальные ценовые преимущества для наших турецких гостей. Наша цель — повысить осведомленность о том, что круизное путешествие — это доступное и недорогое путешествие-открытие».



Менеджер подчеркнул, что на судах предлагается уникальный опыт с возможностями на любой вкус и для любого возраста, и отметил:



«На всех наших судах, курсирующих из Турции, для наших турецких гостей планируются многочисленные детали — от турецких сотрудников в различных отделах до турецкого кофе — благодаря нашим услугам, адаптированным специально для них. С каждым годом мы предлагаем нашим турецким гостям специальные возможности и приглашаем их познакомиться с этим миром».