ASELSAN запустила в эксплуатацию систему ближней противовоздушной обороны KORKUT 100/25 SB предотвращает растрату боеприпасов при отражении интенсивных и малозатратных угроз и повышает эффективность уничтожения целей до максимального уровня

АНКАРА (AA) — Компания ASELSAN добавила систему физической защиты от БПЛА KORKUT 100/25 SB к своим решениям, разработанным для противодействия мини- и микро-БПЛА, которые стали одной из самых актуальных угроз на современном поле боя.



На странице компании в социальных сетях опубликованы видеозаписи испытаний системы KORKUT 100/25 SB, интегрированной в тактический колесный бронированный автомобиль EJDER YALÇIN 4x4. В ходе испытаний было продемонстрировано, что система способна нейтрализовать различные угрозы со стороны дронов.





Разработанная ASELSAN система вооружения KORKUT 100/25 SB и боеприпасы ATOM 25 с эффектом рассеивания представляют собой экономически эффективную альтернативу решениям в области безопасности, востребованным в последнее время.



KORKUT 100/25 SB предотвращает растрату боеприпасов при отражении интенсивных и малозатратных угроз, таких как атаки роев БПЛА, и повышает эффективность уничтожения целей до максимального уровня.



Система, обладающая такими возможностями, как дистанционное управление, усовершенствованная электрооптическая аппаратура, компьютерные алгоритмы управления огнем и автоматическое наведение на цель, обеспечивает быстрое реагирование на угрозы и, благодаря высокой скорострельности и низкой отдаче, имеет преимущество, особенно при поражении небольших целей.

Система обладает широкими возможностями интеграции — от колесных транспортных средств до стационарных объектов.



В отличие от традиционных боеприпасов, боеприпас ATOM 25 с фрагментационным эффектом устраняет необходимость «прямого попадания», обезвреживая цель с помощью облака осколков. ATOM 25 взрывается перед целью в запрограммированный момент времени, рассыпая высокоэнергетические частицы на цель. Таким образом, становится возможным обезвреживать в первую очередь такие цели, как небольшие БПЛА и дроны, обладающие высокой маневренностью. Благодаря этой особенности ATOM 25 значительно превосходит традиционные системы по показателям эффективности.



Данное решение компании ASELSAN представляет собой важное дополнение к возможностям многоуровневой системы противовоздушной обороны.