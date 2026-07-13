10-я годовщина попытки государственного переворота FETÖ — Мать мученика: «Они никогда нас не сломят»

Мать Ферамила Ферхата Кая, сотрудника полиции специального назначения, погибшего в ходе попытки государственного переворота, организованной террористической организацией «Фетхуллах» (FETÖ) 15 июля 2016 года, Шенгюль Кая заявила: «Этот флаг — наш, этот азан — наш. Что бы ни говорили, нас никогда не запугают и не сломят. Эта родина — наша родина».

Ферамил Ферхат Кая, погибший в результате взрыва бомбы, брошенной во время нападения путчистов из FETÖ на Управление специальных операций, оставил после себя скорбящих мать, отца и жену, с которой прожил всего год.

Его мать Шенгюль Кая, в беседе с корреспондентом «Анадолу» рассказала, что с самого детства её сын был особенным ребёнком.

Отметив, что трудно описать характер сына словами, Кая сказала: «Матери всегда мечтают, чтобы их дети достигли больших высот. Я тоже так думала, но Всевышний уготовил ему ещё более прекрасную судьбу. Он сделал его соседом пророка Хамзы и соединил его под знамёном Пророка. Мы рождаемся однажды, а умираем однажды. Мой сын прожил с нами до 28 лет и ушел туда, где ему положено. Мы же ждём того дня, когда сможем воссоединиться с ним».

Она отметила, что 15 июля — это также день её рождения.В тот день сын поспешно ушёл из дома, получив приказ о выходе на службу, и, прощаясь, напутствовал их, чтобы они запГоре от потери сына вызывает страдания, но мученическая смерть утешаетерли двери.



Кая отметила, что после первого взрыва они некоторое время общались с сыном по телефону, но после второго взрыва с ним связь прервалась. Они ждали новостей до утра, а затем, несмотря на все попытки, так и не смогли найти никаких его следов: «Мы обошли все больницы в Анкаре. Моего сына доставили в онкологическую больницу. Конечно, некоторые уже знали об этом, но нам сразу не сообщили. Мой сын погиб как герой».

•⁠ ⁠«Что бы ни говорили, нас никогда не сломят»

Мать героя подчеркнула, что быть родителями мученика — это честь, которой удостоились они.

«Быть родителями героя — это честь и гордость. Вы переживаете боль и честь одновременно. Но есть ещё одно: прошло уже 10 лет... Если вы спросите: «Стало ли вам легче на душе?», то отвечу: «Ни в коем случае, боль только усиливается. Это кровоточащая рана, которая становится всё более жгучей. Вы скучаете по нему всё сильнее. Вы знаете, что однажды вы воссоединитесь со своим ребенком, но тоска по нему никогда не заканчивается. Этот флаг — наш, этот азан — наш. Что бы ни говорили, нас никогда не запугают и не сломят. Эта родина — наша родина. Да не даст Аллах возможности тем, кто хочет навредить нашей Турции. Да дарует Васевышний нам возможность жить все вместе под нашим флагом».

Отец Синан Кая сообщил, что они получили тело своего сына спустя 3 дня: «Мученическая смерть приносит утешение. Горе от потери сына вызывает страдания, но героическая смерть утешает. Это очень утешительно как для нас, так и для него самого. Именно эта мученическая смерть приносит нам успокоение».

Призвав не забывать о попытке государственного переворота 15 июля, Синан Кая подчеркнул, что подвергшийся бомбардировке парламент является общей ценностью народа, которую необходимо защищать при любых обстоятельствах.