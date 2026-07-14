Во время попытки переворота 15 июля 2016 года журналисты работали под огнем, фиксируя события и сопротивление граждан, несмотря на угрозу для жизни

10 лет со дня попытки переворота FETÖ: журналисты рассказали, как освещали события 15 июля под огнем Во время попытки переворота 15 июля 2016 года журналисты работали под огнем, фиксируя события и сопротивление граждан, несмотря на угрозу для жизни

Журналисты, освещавшие события в Стамбуле во время попытки государственного переворота, предпринятой террористической организацией FETÖ 15 июля 2016 года, поделились воспоминаниями о той ночи, когда оружие было направлено против мирных граждан, и о событиях, изменивших ход истории.

Получив сообщения по полицейской радиосвязи и сигналы от граждан, представители СМИ выехали на места происшествий. Там они поняли, что стали свидетелями не обычного инцидента, а ночи предательства, во время которой мятежные военнослужащие открыли огонь непосредственно по народу.

Журналисты продолжали выполнять профессиональный долг под звуки сверхзвуковых ударов истребителей F-16, вертолетных атак и танковых выстрелов на Босфорском мосту, который теперь называется «Мост мучеников 15 июля». Им приходилось снимать, укрываясь за заграждениями.

Несмотря на почти разряженные аккумуляторы и нехватку оборудования, журналисты запечатлели сопротивление граждан, которые после призыва президента Реджепа Тайипа Эрдогана заполнили улицы и с возгласами «Аллаху акбар» пошли навстречу танкам, а также утреннюю сдачу мятежных военнослужащих.

Благодаря этим историческим кадрам они одними из первых сообщили национальной и международной общественности о провале попытки переворота.

Представители СМИ, которые той ночью на протяжении долгих часов работали, рискуя собственной жизнью, рассказали корреспондентам «Анадолу» о пережитом.

- Граждане оказали невероятное сопротивление

Редактор телеканала ATV Огузджан Язар рассказал, что первые сообщения о необычной активности на мосту поступили по полицейской радиосвязи. Сообщалось, что военнослужащие останавливают автомобили и пытаются проверять документы.

По его словам, сразу после получения сообщений журналисты отправились на мост и приступили к работе. Они поняли, что происходящее не является обычным происшествием, когда военные достали оружие и направили его на граждан.

Язар отметил, что у каждого журналиста есть переломные моменты в профессии - работа в зоне боевых действий, во время землетрясения или наводнения. Для него таким моментом стали события 15 июля.

Он рассказал, что той ночью звучали призывы к людям вернуться домой, однако они не дали результата. С каждой минутой, особенно после обращения президента Эрдогана, улицы все больше заполнялись гражданами.

«С самого начала, с девяти часов вечера и до семи утра, граждане здесь оказывали невероятное сопротивление. Военнослужащие так и не смогли его сломить. Затем и сами мятежники начали терять уверенность. Они уже понимали, что потерпели неудачу, однако было слишком поздно», - сказал он.

Язар отметил, что в тот вечер они стали свидетелями практически всего, что может увидеть журналист.

«Прежде всего, руководствуясь профессиональной ответственностью, мы старались запечатлеть каждый момент. В меру своих возможностей мы пытались не упустить ни одной секунды. Наши аккумуляторы разрядились, но до последней секунды заряда мы вместе с моим коллегой Мустафой Бакырханом снимали утреннюю сдачу военнослужащих. Эти кадры фактически стали символом попытки переворота. Мы были среди тех, кто сообщил местным и международным СМИ о ее завершении. Главная обязанность журналиста информировать общественность. Той ночью мы в полной мере выполнили эту обязанность», - заявил он.

Язар рассказал, что во время низких пролетов самолетов и сверхзвуковых ударов возникало ощущение, будто рядом взрываются бомбы.

«Все их попытки посеять страх раз за разом проваливались. Люди поняли, что это делается сознательно и преднамеренно, и не отступили. С каждым появлением оружия, с каждым выстрелом вера людей и их решимость защитить волю народа только усиливались. Они словно говорили: «Мы так просто не отдадим нашу Родину, народ и национальную волю», и действительно отстояли их», - отметил он.

Самым незабываемым моментом той ночи Язар назвал разговор с родителями.

«На местах событий журналист может переживать самые разные эмоции. Однако для меня самым незабываемым моментом той ночи стал звонок матери и отцу, когда я попросил их простить меня и дать свое благословение. Тогда мне было 26 лет, я считался журналистом, только начинавшим профессиональный путь», - рассказал он.

По его словам, события 15 июля стали незабываемыми благодаря воле народа. Граждане показали, что будут защищать свою волю, парламент и избранную власть и не позволят с легкостью отнять их.

- Предатели в военной форме начали стрелять по гражданам

Главный оператор и продюсер агентства «Анадолу» Мурат Коч рассказал, что, когда впервые узнал о происходящем, направлялся из Ускюдара домой. По дороге он получил более подробную информацию из сообщений, уведомлений и телефонных звонков.

Забрав из дома необходимое оборудование, он отправился к Босфорском мосту, который теперь называется «Мост мучеников 15 июля». По словам Коча, когда они пытались понять, что происходит, мост уже был перекрыт, а людей начали отправлять обратно в направлении, откуда они прибыли.

Он отметил, что серьезность ситуации стала понятна после сообщений по полицейской радиосвязи и телефонных разговоров.

«Затем события начали развиваться. Предатели, надевшие военную форму, стали стрелять по гражданам. Чтобы в нас не попали, мы легли на землю и спрятались под ограждениями», - рассказал он.

Коч сообщил, что работал на мосту до самого утра и пытался по мере возможности снимать все происходившее.

«Это было очень тяжелое психологическое испытание. Предатели в военной форме беспорядочно стреляли в вашу сторону, не выбирая цели. Вокруг вас постоянно кого-то ранили, и в любой момент пуля могла попасть и в меня. Под утро ситуация окончательно вышла из-под контроля, и они произвели танковый выстрел. Был поражен водометный автомобиль полиции TOMA, после чего произошел мощный взрыв. В результате, насколько я видел, погибли как минимум два человека, многие получили ранения. Люди своими силами пытались доставить пострадавших в больницы на мотоциклах и на автомобилях, которые удалось найти на месте», - рассказал он.

Коч отметил, что одним из наиболее впечатливших его моментов стало то, как люди, не знавшие, с чем им предстоит столкнуться, шли к мосту, произнося возгласы «Аллаху Акбар».

- Я снимал раненых друзей и стал свидетелем гибели знакомых

Старший оператор «Анадолу» Юнус Эмре Гюнайдын рассказал, что 15 июля сидел на балконе своего дома и заметил необычное отсутствие движения на мосту.

По его словам, в тот момент распространялось множество слухов и противоречивой информации.

«С детства я никогда не видел мост без движения, кроме ноябрьских марафонов. Для меня это было очень необычно. В последующие часы люди начали направляться к мосту, а по телевидению стали появляться заявления. Мы связались с моим тогдашним руководителем. Я сказал, что нахожусь совсем рядом с мостом и могу дойти туда пешком. Он предупредил меня, чтобы я был осторожен», - рассказал Гюнайдын.

Когда он пешком добрался до моста, сначала там применяли пластиковые пули, однако позже началась стрельба боевыми патронами.

Гюнайдын отметил, что на мосту встретил знакомых из своего района и коллег по работе.

«Вместе с Муратом Кочем мы до утра следили за развитием событий на мосту. Осознать, что подобное происходит рядом с твоим собственным домом, было чрезвычайно трудно. Нас в семье двое братьев. Я вышел из дома, следуя журналистскому инстинкту, а мой старший брат тоже хотел прийти на мост. Я сказал ему: «Ни в коем случае не приходи. Нас всего двое. По крайней мере, если с одним из нас что-то случится, другой останется дома»», - рассказал он.

По его словам, когда они находились в районе нынешней остановки метробуса, к ним подошли сотрудники полицейского спецназа и, предупредив об опасности, отвели их вниз.

«Нас увели оттуда. Примерно через 30–40 минут это место было поражено танковым выстрелом. Когда танк выстрелил, многие люди даже не дрогнули, однако погибло большое количество граждан, многие мои друзья получили ранения. Картина, которую я там увидел, до сих пор остается одним из моих самых страшных воспоминаний. Возможно, именно тогда я пережил самый сильный страх в своей жизни. Я снимал некоторых своих раненых друзей и стал свидетелем гибели знакомых», - отметил Гюнайдын.

Гюнайдын сообщил, что работал около 36 часов. Поскольку в тот день ему не смогли доставить профессиональное оборудование, он до утра снимал столкновения на свой старый телефон, который хранил как памятную вещь.

- Я думал, что погибну там в тот день

Главный корреспондент «Анадолу» Хасан Хюсейн Кул рассказал, что 15 июля в служебной группе агентства появилось сообщение о переданном по полицейской радиосвязи объявлении - в Бейлербейи возникла проблема между полицией и военнослужащими.

Поскольку он жил неподалеку от Бейлербейи, то, следуя журналистскому инстинкту, немедленно выехал и прибыл к дворцу Бейлербейи.

«Я был одним из первых корреспондентов, прибывших на место. После того как мы собрали информацию о событиях в Бейлербейи, я всю ночь следил за происходившим на Босфорском мосту, в Ченгелькее и перед военным лицеем Кулели. Сначала мы отправились на место, думая, что имеем дело с обычным происшествием. Однако в течение ночи, после развития событий, зачитывания заявления о перевороте на TRT, призыва президента Эрдогана к народу выйти на улицы и чтения салаватов из мечетей, стало ясно, что это не обычный инцидент, а попытка государственного переворота», - сказал он.

По его слова, той ночью как журналисты они столкнулись на Босфорском мосту со стрельбой из длинноствольного оружия, танковыми выстрелами, атаками вертолетов и низкими пролетами F-16, сопровождавшимися сверхзвуковыми ударами.

«Больше всего на мосту я боялся вертолетной атаки. Когда военнослужащие в центре моста стреляли по вам, можно было найти укрытие. Но когда над головой появлялся вертолет, бежать было некуда. В тот день я думал, что погибну там. Как журналисты мы обязаны были зафиксировать эти события для истории. Мы стали свидетелями того, чего никогда больше не хотели бы увидеть в нашей стране, и одновременно увидели сопротивление народа», - рассказал он.

Главный фотокорреспондент и продюсер агентства «Анадолу» Иса Терли рассказал о событиях, свидетелем которых стал в азиатской части Стамбула в ночь попытки переворота 15 июля 2016 года.

По его словам, сопротивление граждан сразу заставило его почувствовать, что попытка переворота завершится провалом.

Терли сообщил, что в день переворота освещал программу тогдашнего премьер-министра Бинали Йылдырыма в офисе главы правительства в Долмабахче, после чего вместе с кортежем отправился к его резиденции в Тузле.

Когда журналисты готовились возвращаться, начали поступать первые сообщения о проникновении военнослужащих в здание телеканала TRT.



После сообщений о появлении военных в Ченгелькее и на Босфорском мосту они продолжили ждать перед резиденцией премьер-министра Йылдырыма.

Когда масштаб происходящего стал понятен, граждане с турецкими флагами начали собираться в этом районе, а дороги перекрывались строительной техникой и грузовиками.

После призыва президента Эрдогана активность на улицах еще больше усилилась.

Терли рассказал, что примерно в 01:00–02:00 они получили информацию о столкновении у пропускных пунктов Орханлы и вместе со съемочной группой отправились туда. Поскольку дороги были перекрыты, им пришлось оставить автомобиль и пройти пешком около трех-четырех километров.

«Сначала в районе находились 10–15 военнослужащих. Однако ближе к утру, когда ситуация начала переходить под контроль властей, стало понятно, что в лесной зоне скрывается гораздо больше вооружённых солдат, направлявших оружие на граждан», - рассказал он.

По словам Терли, позже полицейские посадили военнослужащих в автобусы и вывезли их с места событий.

После этого журналисты перешли на другую сторону пропускных пунктов. По словам Терли, граждане по собственной инициативе разместили перед проездом топливные цистерны, грузовики и строительную технику, чтобы не позволить военнослужащим продвинуться дальше.

Терли рассказал, что увидел граждан, погибших при попытке перекрыть дорогу строительными машинами.

«Там находились гражданские автомобили с разбитыми стеклами и пулевыми отверстиями. Из-за попавших в цистерны пуль топливо вытекало на землю. Когда мы прибыли, столкновение уже завершилось, а полиция пыталась убедить военнослужащих сдаться», - сказал он.

Терли также сообщил, что увидел большое количество боеприпасов в военных автобусах. После рассвета в районе находились тела пяти-шести погибших, раненых доставляли в больницы на машинах скорой помощи, а на месте оставались обувь и личные вещи граждан.

Затем журналисты направились в аэропорт имени Сабихи Гекчен. Дороги к нему были перекрыты грузовиками и строительной техникой, принадлежавшими муниципалитетам и подрядным компаниям. На территории аэропорта граждане и полиция остановили танки, а пассажиры отмененных рейсов покидали район с чемоданами.

Терли сообщил, что в течение ночи работал в Тузле, Орханлы, аэропорту Сабихи Гёкчен и Курткее.

Его рабочая смена началась утром предыдущего дня и завершилась лишь во второй половине следующего дня, когда события начали стихать. Таким образом, он непрерывно выполнял профессиональный долг более 30 часов.

Терли подчеркнул, что пережитое стало одним из важнейших событий в его жизни как с профессиональной, так и с человеческой точки зрения.

По его словам, увиденная на месте картина ясно показывала, что попытка переворота обречена на провал.

«Наши граждане без какого-либо оружия вышли против мятежных военнослужащих. Наш народ ни при каких обстоятельствах не отказывается от Родины. Там находились две-три тысячи человек, которые без какой-либо защиты осмелились выступить против 150–200 вооруженных военнослужащих, способных в любой момент нажать на спусковой крючок. Увидев это, я понял, что попытка переворота точно не сможет завершиться успехом», - отметил он.

- Когда речь идет о Родине, ни вера, ни образ жизни не разделяют людей

Терли заявил, что той ночью не испытывал страха за будущее страны. «У меня ни разу не возникло тревоги по поводу того, в какой стране мы проснемся утром. Я был уверен, что этот народ всегда защитит свою Родину. То, как люди стекались к дому премьер-министра в Тузле, как грузовики перекрывали дороги и как тысячи граждан противостояли оружию у пропускных пунктов Орханлы, вызвало у меня огромное чувство гордости», - сказал он.

Терли обратил внимание, что в ночь попытки переворота представители всех слоев общества объединились вокруг одной цели. «Рядом находились женщины и мужчины с совершенно разными религиозными убеждениями и взглядами, люди разных возрастов. Женщины с непокрытой головой, в платках и чадрах стояли рядом. Среди этих двух-трех тысяч человек были и те, от кого при разговоре исходил запах алкоголя, и люди в традиционных шароварах и чалмах. Когда речь идет о Родине, ни вера, ни образ жизни, ни культурные ценности не разделяют людей. Все способны встать как один человек», - подчеркнул он.

Терли также рассказал, что после 15 июля дух единства сохранялся в различных районах Стамбула на протяжении многих дней.

«По дороге в Кысыклы я увидел, как люди вновь собираются и вывешивают флаги на автомобилях. На площадях Таксима, Эминеню, Бешикташа и Ускюдара граждане в течение многих дней обсуждали произошедшее и пытались его осмыслить. Период единения после событий помог людям расставить всё по местам в своём сознании и лучше понять произошедшее», - добавил он.

- Военнослужащие возвели баррикады»

Журналист Танер Йенер, много лет работавший полицейским корреспондентом и в то время являвшийся сотрудником информационного агентства Doğan, рассказал, что впервые узнал о перевороте от супруги. Сначала он подумал, что происходящее является военными учениями.

Когда стало ясно, что речь идет о попытке переворота, он встретился с коллегой и отправился к зданию муниципалитета Стамбула в районе Сарачхане.

По его словам, на месте их встретили огромная толпа и интенсивная перестрелка.

«С одной стороны стреляли военнослужащие в форме, с другой - полицейские в гражданской одежде. Там была невероятная толпа. Военнослужащие, участвовавшие в попытке переворота, установили баррикады. Царил полный хаос. Мы начали снимать раненых. Среди них были люди с огнестрельными ранениями головы», - рассказал Йенер.

Он отметил, что из-за стрельбы не мог поднять голову и пытался передвигаться ползком. Его коллеги-операторы снимали из-за деревьев и заграждений.

Утром, когда они спустились на улицу Ватан, то увидели разбитые автомобили и танки. Затем журналисты сняли задержание мятежников, после чего отправились в артиллерийские казармы в Махмутбее и продолжили следить за событиями там.

«С одной стороны полиция моего государства, с другой — армия моего государства. Я был глубоко потрясен. Какое-то время я даже не мог снимать, потому что пытался понять происходящее. Пусть Аллах больше никогда не допустит подобного. Это было по-настоящему ужасно», - описал свое потрясение Йенер.

По его словам, поскольку медицинские бригады не могли добраться до места, раненых переносили сами граждане. «Люди несли пострадавших кто как мог, взяв их за руки и ноги. Я снял трех-четырех раненых и примерно столько же погибших. Я фотографировал и одновременно думал: «Что будет дальше? Как далеко все это зайдет?» Эти моменты до сих пор стоят у меня перед глазами», - сказал он.

- Мы снимали кадры под свистом пуль

Корреспондент газеты Sabah Мустафа Бакырхан рассказал, что в вечер попытки переворота уже добрался домой, однако после сообщений о чрезвычайной активности в Стамбуле и Анкаре вновь выехал на место событий.

По указанию информационного агентства, в котором он тогда работал, Бакырхан попытался добраться до Босфорского моста. Когда он прибыл, там продолжалась стрельба.

«Руководствуясь журналистским инстинктом, мы пытались снимать происходящее. Одновременно нам приходилось защищать себя, поскольку мы не понимали, откуда ведется огонь. Мы старались выполнять свою работу, пригибаясь и продолжая съемку», — сказал он.

По словам Бакырхана, на протяжении ночи мятежники периодически прекращали огонь, а затем вновь начинали стрелять.

Граждане продвигались вперед, чтобы открыть мост и заставить военнослужащих вернуться в казармы, однако мятежники открывали по ним огонь.

«По мере приближения граждан к путчистам по ним вели прицельный огонь. Мы снимали, как раненых переносили в безопасные места. Кадры немедленно отправлялись в редакцию. Благодаря этому вся Турция увидела насилие, совершенное мятежниками, и борьбу граждан», - отметил он.

Бакырхан рассказал, что под утро по предупреждению коллеги они покинули место, на котором находились. Спустя несколько секунд эта точка оказалась под обстрелом.

«Через 15–20 секунд они нанесли удар по месту, где мы только что находились. Снаряд попал в полицейский автомобиль и мотоцикл. Мы увидели, как сидевшие на тротуаре граждане погибли. Благодаря предупреждению коллеги мы избежали смерти», - сказал он.

С наступлением рассвета мятежным военнослужащим через громкоговоритель предложили сдаться. Вскоре они сложили оружие, и журналисты также запечатлели эти моменты.

Бакырхан отметил, что первые кадры попытки переворота поступили с моста Мучеников 15 июля (Босфорский мост), и кадры сдачи мятежников также были распространены по всему миру именно оттуда.

«В некотором смысле Босфорский мост стал и местом начала, и местом завершения переворота», - заявил он.

Подчеркнув, что FETÖ направила оружие против турецкого народа, Бакырхан сказал, что они выросли благодаря возможностям, предоставленным им турецким народом. Однако, как отметил он, в итоге выступили против этого же народа как предатели и мятежники. «FETÖ - именно такая вероломная террористическая организация»,- подчеркнул он.

- Граждане обезвредили военнослужащих и передали их полиции

Журналист Мурат Деликлиташ, работавший в период попытки переворота в информационном агентстве Doğan, рассказал, что в тот день находился на задании в Бешикташе. Сначала журналисты не понимали причины необычной активности.

Затем по распоряжению редакционного центра они начали следить за событиями в различных районах города.

На площади Таксим Деликлиташ увидел военнослужащих, державших под контролем территорию вокруг монумента Республики.

По его словам, после призыва президента Эрдогана граждане начали массово собираться на площади.

«Граждане пытались убедить военнослужащих. Они говорили: «Прекратите этот переворот». Военные отвечали: «Мы получили приказ и будем охранять это место».

Через некоторое время граждане перешли к действиям, забрали у них винтовки, обезвредили военнослужащих и передали их полиции», - рассказал он.

Деликлиташ отметил, что вооруженные нападения происходили и в районе Дома офицеров в Харбийе.

«Когда я направлялся в сторону Харбийе, к Дому офицеров и зданию TRT, то увидел автомобиль, двигавшийся навстречу по полосе встречного движения. В салоне и на кузове были следы крови. Позже мы узнали, что кто-то с крыши Дома офицеров стрелял по проезжавшим мимо людям. Затем я прошел по переулкам к месту, где находились граждане. Любой, кто выходил на главную улицу, попадал под огонь с крыши Дома офицеров. Приезжала скорая помощь, забирала раненого, а через 15 минут все повторялось. Так продолжалось до самого утра. Утром полиция взяла под контроль и здание TRT, и Дом офицеров», - рассказал он.

Утром Деликлиташ пешком добрался до моста Мучеников 15 июля. По его словам, там были отчетливо видны следы ночных столкновений.

По дороге домой на площади Багларбашы он увидел, как граждане остановили танк, заблокировав его гусеницы камнями, палками и железными предметами. Эта сцена стала одним из наиболее запомнившихся ему моментов той ночи.