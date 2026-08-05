10 аспектов Законопроекта «Об укреплении национального единства и социальной интеграции»

Законопроект «Об укреплении национального единства и социальной интеграции», подготовленный в рамках процесса «Турция без терроризма», представлен на рассмотрение председателю Великого Национального Собрания Турции (ВНСТ).

Ниже приведены 10 вопросов и ответов, касающихся мер, которые планируется реализовать в случае принятия законопроекта:

1. Какова цель законопроекта и на кого он будет распространяться?

После того как органы безопасности установят, что террористическая организация PKK/KCK и все связанные с ней формирования прекратили своё фактическое существование и сдали всё находящееся под их контролем оружие и боеприпасы, а также после публикации в «Официальном вестнике» решения Совета национальной безопасности, подтверждающего этот факт, предусматривается определение порядка отсрочки исполнения приговоров, вынесенных по результатам проводимых расследований и уголовных преследований, а также порядка других мер, которые будут приняты.

Данные меры будут охватывать преступления, связанные с созданием или руководством террористической организацией PKK/KCK, членством в ней или сознательной и добровольной помощью ей, а также пропагандой этой организации; преступления, совершенные в рамках деятельности этой организации; и преступления, предусмотренные Законом о предотвращении финансирования терроризма, совершенные в интересах этой организации.

2. Как может быть принято решение об отсрочке в ходе расследований и уголовных преследований?

При условии, что органы безопасности установили, что организация прекратила свое фактическое существование и сдала все виды оружия и боеприпасов, находившихся под её контролем, а также при условии, что решение Совета национальной безопасности, подтверждающее данное установление, было опубликовано в «Официальном вестнике», за исключением расследований и уголовных преследований, проводимых в связи с преступлением умышленного убийства, совершенного в рамках деятельности организации, а также в связи с преступлениями, совершенными до 1 июня 2005 года и влекущими за собой наказание в виде пожизненного лишения свободы или пожизненного лишения свободы с отягчающими обстоятельствами, расследования и судебные преследования по преступлениям, подпадающим под действие данного предложения и предусматривающим наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет включительно, будут отложены на 5 лет, а расследования и судебные преследования по преступлениям, предусматривающим наказание в виде лишения свободы на срок свыше 15 лет, пожизненного лишения свободы или пожизненного лишения свободы с отягчающими обстоятельствами, — на 10 лет. В течение срока отсрочки срок давности по делу не будет исчисляться.

3. Какой порядок будет соблюдаться при вынесении решений об отсрочке?

Вынесенные решения об отсрочке будут регистрироваться в специальной системе. Эти записи могут быть использованы для установленных целей только по запросу прокурора, судьи или суда в связи с проведением расследования или судебного преследования. В случае совершения одного из преступлений, связанных с терроризмом, в течение срока отсрочки, исчисляемого с даты вынесения решения об отсрочке, решение об отсрочке будет отменено, и расследование и судебное преследование будут продолжены.

4. Какие меры предусмотрены в отношении лиц, осужденных к тюремному заключению за преступления, подпадающие под действие данного предложения?

При условии, что органы безопасности установили, что организация прекратила свое фактическое существование и сдала все находящееся под ее контролем оружие и боеприпасы, а также при условии, что решение Совета национальной безопасности, подтверждающее данное установление, было опубликовано в «Официальном вестнике», за исключением лиц, осужденных за умышленное убийство, совершенное в рамках деятельности организации, а также лиц, осужденных на пожизненное лишение свободы или пожизненное лишение свободы с отягчающими обстоятельствами за преступления, совершенные до 1 июня 2005 года, отбывание наказаний осужденных, приговоренных за преступления, подпадающие под действие данного закона, к общему сроку лишения свободы 15 лет или менее, приостанавливается на срок 5 лет, а отбывание наказания осужденных, приговоренных к общему сроку лишения свободы свыше 15 лет, а также к пожизненному или пожизненному с отягчающими обстоятельствами лишению свободы, будет отложено на 10 лет по решению суда по исполнению наказания. Применение данного положения не препятствует исполнению решений о конфискации. В течение срока отсрочки срок давности по наказанию не исчисляется.

5. Что произойдет в случае совершения одного из террористических преступлений после даты вынесения решения об отсрочке?

В случае совершения одного из преступлений, связанных с терроризмом, в течение срока отсрочки, начиная с даты вынесения решения об отсрочке, судья по исполнению наказаний отменит решение об отсрочке и примет решение о продолжении исполнения наказания. Если указанный срок пройдет без совершения преступлений, назначенное наказание будет считаться исполненным. Контроль за выполнением решений об отсрочке будет осуществляться прокуратурами Республики.

6. Будет ли возможна отмена лишения прав, вытекающего из приговоров об осуждении?

Для подачи ходатайства об отмене лишения прав, вытекающего из приговоров об осуждении, со всеми вытекающими из этого последствиями, необходимо, чтобы в случае решений об отсрочке на 5 лет прошло 2 года с даты вынесения решения, а в случае решений об отсрочке на 10 лет — 3 года.

7. Как будет осуществляться контроль за деятельностью, подпадающей под действие данного положения?

Контроль и оценка осуществления мероприятий, предусмотренных данным законопроектом, будут осуществляться после публикации данного положения в «Официальном вестнике» Советом под председательством вице-президента, в состав которого входят министр юстиции, министр иностранных дел, министр внутренних дел, министр национальной обороны, генеральный секретарь администрации президента, председатель Национальной разведывательной службы и генеральный секретарь Совета национальной безопасности. При необходимости Совет может создавать подкомитеты, а представители министерств, ведомств и организаций, а также лица, чье участие будет сочтено необходимым, могут приглашаться на заседания Совета и подкомитетов. Совет может назначать членов подкомитетов для обеспечения хода процесса в рамках организации.

8. Будет ли участвовать в этом процессе Великое национальное собрание Турции (ВНСТ)?

Совет будет регулярно информировать ВНСТ о своей работе. При канцелярии парламента будет создана Наблюдательная комиссия для мониторинга деятельности, подпадающей под действие данного постановления. Наблюдательная комиссия будет отслеживать деятельность, подпадающую под действие данного постановления, и сможет выносить рекомендации. Функции секретариата Совета будет выполнять администрация президента.

9. Какой порядок будет соблюдаться в отношении оружия, боеприпасов и материалов, привезенных членами организации?

Оружие, боеприпасы, транспортные средства, оборудование, взрывчатые вещества и любые материалы, привезенные или задекларированные членами организации, подпадающими под действие данного предложения, будут зарегистрированы. Порядок и принципы применения данного положения будут определены Министерством внутренних дел и Министерством национальной обороны с учетом мнения органов безопасности.

10. Как будет осуществляться подача заявлений?

Положения предложения будут применяться к тем лицам, которые в течение шести месяцев после публикации в «Официальном вестнике» в течение шести месяцев после публикации в «Официальном вестнике» Решения Совета национальной безопасности, подтверждающего, что террористическая организация PKK/KCK и все связанные с ней формирования фактически прекратили свое существование и сдали все находящееся под их контролем оружие и боеприпасы, к лицам, которые в письменной форме уведомят об этом в прокуратуру Республики по месту нахождения или в учреждения, уполномоченные Советом.