Яшар Гюлер встретился с маршалом Асимом Муниром

İsmet Karakaş, Nariman Mehdiyev
14 Июля 2026•Обновить: 14 Июля 2026
Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер встретился с командующим Сухопутными войсками и Силами обороны Пакистана маршалом Сайедом Асимом Муниром.
В заявлении, опубликованном на странице Министерства национальной обороны в социальной сети, говорится:
«Министр национальной обороны Яшар Гюлер провел встречу с командующим Сухопутными войсками и Силами обороны Пакистана маршалом Сайедом Асимом Муниром, прибывшим в Анкару по официальному приглашению начальника Генерального штаба ВС Турции генерала Сельчука Байрактароглу, который также присутствовал на данной встрече».
К сообщению добавлены фотографии с этой встречи.