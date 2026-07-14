Встреча министра обороны Турции Яшара Гюлера с командующим Сухопутными войсками и Силами обороны Пакистана маршалом Сайедом Асимом Муниром состоялась в Анкаре

Яшар Гюлер встретился с маршалом Асимом Муниром Встреча министра обороны Турции Яшара Гюлера с командующим Сухопутными войсками и Силами обороны Пакистана маршалом Сайедом Асимом Муниром состоялась в Анкаре

Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер встретился с командующим Сухопутными войсками и Силами обороны Пакистана маршалом Сайедом Асимом Муниром.

В заявлении, опубликованном на странице Министерства национальной обороны в социальной сети, говорится:

«Министр национальной обороны Яшар Гюлер провел встречу с командующим Сухопутными войсками и Силами обороны Пакистана маршалом Сайедом Асимом Муниром, прибывшим в Анкару по официальному приглашению начальника Генерального штаба ВС Турции генерала Сельчука Байрактароглу, который также присутствовал на данной встрече».

К сообщению добавлены фотографии с этой встречи.