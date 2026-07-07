«У нас очень хорошее сотрудничество с Турцией в сфере оборонной промышленности.Турецкие компании также производят продукцию в Эстонии», - Кристен Михал

Эстония — лучший партнер для Турции в Скандинавии и Балтии, - премьер «У нас очень хорошее сотрудничество с Турцией в сфере оборонной промышленности.Турецкие компании также производят продукцию в Эстонии», - Кристен Михал

Эстония с учетом ее размеров, вероятно, является лучшим партнером для Турции в Скандинавии и Балтии. Об этом заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал, находящийся в Анкаре для участия в 36-м саммите глав государств и правительств НАТО.

В беседе с корреспондентом «Анадолу» эстонский премьер оценил значение саммита НАТО и двусторонних отношений между Эстонией и Турцией.

Михал заявил, что саммит НАТО в Анкаре имеет решающее значение, поскольку демонстрирует единство и солидарность союзников.



«Саммит в Анкаре чрезвычайно важен, потому что его главный посыл заключается в том, что союзники действуют сообща», — отметил Михал.

Премьер также подчеркнул историческое значение нынешнего саммита для Эстонии, напомнив, что после вступления страны в НАТО в 2004 году эстонская делегация уже принимала участие в саммите Альянса, проходившем в том же году в Турции.

«Увеличение расходов и инвестиций в оборону, продолжение поддержки Украины и развитие оборонной промышленности входят в число важных тем саммита», - сказал он.

Михал отметил, что Эстония и Турция являются сильными союзниками в рамках НАТО, а также поблагодарил Анкару за вклад в обеспечение безопасности воздушного пространства Эстонии и других стран Балтии.

По словам премьера, сотрудничество двух стран в оборонной промышленности активно развивается.

«У нас очень хорошее сотрудничество с турецкой оборонной промышленностью. Турецкие компании также производят продукцию в Эстонии. Поэтому я считаю, что Эстония — хороший партнер для Турции», — сказал он.

- «Вероятно, мы — лучший партнер для Турции в Скандинавии и Балтии»

Михал отметил, что Эстония уже стала своего рода референсной площадкой для турецкой бронетехники.

Как уже упоминалось, мы используем бронеавтомобили ARCA производства Nurol Makina, и они отлично себя зарекомендовали. Наша армия очень ими довольна и применяет их для выполнения различных задач», — сказал он.

Кроме того, премьер-министр сообщил, что компания ARCA Savunma будет производить на территории эстонского оборонно-промышленного парка боеприпасы калибра 155 мм. «С учетом наших размеров мы, вероятно, являемся лучшим партнером для Турции в Скандинавии и Балтии», — подчеркнул Михал.

В завершение премьер выразил надежду, что саммит в Анкаре войдет в историю как встреча, продемонстрировавшая единство и силу союзников.

«Надеюсь, что саммит в Анкаре войдет в историю и запомнится как саммит, на котором союзники заявили о своем единстве, силе и о том, что наши противники, такие как Россия и все остальные, не совершат ошибки, выступив против НАТО и ее союзников. Поэтому ожидания высоки», - добавил он.