Эрдоган поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам

Mikail Bıyıklı, Elmira Ekberova
27 Май 2026•Обновить: 27 Май 2026
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что праздник Курбан-байрам стал благом для страны, народа, исламского мира и всего человечества.
«В первую очередь всем моим братьям, которые встречают этот праздник с грустью, болью и тонкой тоской в сердцах в разных уголках нашей духовной географии, особенно в Газе, от себя лично и от имени моего народа направляю самые сильные послания солидарности и отдельно поздравляю их с Курбан-байрамом. Пусть Всевышний дарует нам еще множество праздников, в центре которых будут мир, благополучие, единство и братство — как для нашего народа, так и для всей уммы», - написал Эрдоган в соцсети турецкой компании NSocial.
Президент Реджеп Тайип Эрдоган совершил праздничный намаз в мечети Бююк Чамлыджа в Стамбуле.