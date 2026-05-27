Эрдоган поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что Курбан-байрам станет благом для страны, народа, исламского мира и всего человечества

«В первую очередь всем моим братьям, которые встречают этот праздник с грустью, болью и тонкой тоской в сердцах в разных уголках нашей духовной географии, особенно в Газе, от себя лично и от имени моего народа направляю самые сильные послания солидарности и отдельно поздравляю их с Курбан-байрамом. Пусть Всевышний дарует нам еще множество праздников, в центре которых будут мир, благополучие, единство и братство — как для нашего народа, так и для всей уммы», - написал Эрдоган в соцсети турецкой компании NSocial.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган совершил праздничный намаз в мечети Бююк Чамлыджа в Стамбуле.